Juanmi Latasa junto al colegiado José Sánchez el pasado sábado en la primera parte del Real Zaragoza-Real Valladolid antes de que el delantero se retirara por lesión en el descanso.. Carlos Gil-Roig

Las lesiones resquebrajan el ataque del Real Valladolid

Chuki estará entre dos y tres semanas de baja y Latasa sufre un esguince en el tobillo que complica su participación ante el Almería

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:08

Guillermo Almada se verá obligado a recomponer la parcela ofensiva del Real Valladolid el próximo sábado ante la UD Almería (José Zorrilla, 21 horas). El partido ante el Real Zaragoza ... (1-1) causó estragos en la zona atacante y dejó a dos jugadores en la enfermería. Iván San José 'Chuki' tuvo que retirarse en el tramo final del choque en el Ibercaja Estadio con un pinchazo en los isquiotibiales de la pierna derecha y su compañero Juanmi Latasa aguantó hasta el descanso tras sufrir una torcedura en el tobillo derecho en el minuto 17. Las pruebas médicas efectuadas este lunes han confirmado que Chuki permanecerá entre dos y tres semanas de baja por una lesión muscular. En el caso de Latasa, los médicos no ofrecen plazo de recuperación, en función de la evolución del esguince, y, por el momento, se le considera 'duda' para recibir al conjunto que entrena Joan Francesc Ferrer 'Rubi' el próximo sábado.

