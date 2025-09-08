Las lesiones resquebrajan el ataque del Real Valladolid

Guillermo Almada se verá obligado a recomponer la parcela ofensiva del Real Valladolid el próximo sábado ante la UD Almería (José Zorrilla, 21 horas). El partido ante el Real Zaragoza ... (1-1) causó estragos en la zona atacante y dejó a dos jugadores en la enfermería. Iván San José 'Chuki' tuvo que retirarse en el tramo final del choque en el Ibercaja Estadio con un pinchazo en los isquiotibiales de la pierna derecha y su compañero Juanmi Latasa aguantó hasta el descanso tras sufrir una torcedura en el tobillo derecho en el minuto 17. Las pruebas médicas efectuadas este lunes han confirmado que Chuki permanecerá entre dos y tres semanas de baja por una lesión muscular. En el caso de Latasa, los médicos no ofrecen plazo de recuperación, en función de la evolución del esguince, y, por el momento, se le considera 'duda' para recibir al conjunto que entrena Joan Francesc Ferrer 'Rubi' el próximo sábado.

Almada ya ha comenzado a trabajar desde este lunes con la idea de rearmar la zona atacante en el primer entrenamiento semanal. La baja de Chuki priva al técnico blanquivioleta del futbolista que ejerce como enlace con la vanguardia en el esquema 4-2-3-1 que ha mantenido invariable y con los mismos efectivos en las cuatro jornadas de la Liga Hypermotion. En estos primeros cuatro partidos, el atacante vallisoletano ha marcado un gol (en el triunfo por 3-0 de la primera jornada frente al Ceuta) y ha dado una asistencia (en el mismo partido para contribuir al doblete realizador de Amath Ndiaye).

Las puertas ta la titularidad pueden abrirse ahora para Julien Ponceau, que ha entrado con cuentagotas en los últimos dos partidos desde el banquillo, con 26 minutos totales de juego. El franco-angoleño ocuparía su demarcación natural como mediapunta en un cambio de futbolistas que no alteraría el dibujo habitual de Almada en el inicio liguero, aunque tendría que mejorar su capacidad en los duelos, de los que sólo ha salido airoso en uno de los siete que ha disputado durante el tiempo que ha permanecido sobre el césped.

Si Juanmi Latasa no puede finalmente jugar ante la UD Almería, Guillermo Almada se verá obligado también a buscar soluciones para suplir a su delantero centro de referencia hasta la fecha y pieza clave en el inicio de la presión blanquivioleta. El 'nueve' ha contribuido con un gol (ante el Castellón), pero es el gran generador de peligro en las áreas rivales y aparece como el jugador de la categoría que más disparos ha ejecutado (14), empatado con Leo Baptistao (UD Almería) y Yeremay Hernández (Deportivo de La Coruña). Hasta su lesión en Zaragoza, Almada había mantenido a Latasa sobre el césped durante todos los minutos de los partidos precedentes. El técnico uruguayo tendrá que valorar ahora si Marcos André se encuentra en condiciones de ocupar la titularidad, después de haber causado baja en las tres últimas convocatorias por una tendinitis. El delantero brasileño ha mostrado buen nivel físico durante la sesión de entrenamiento de este lunes, celebrada a puerta abierta en los Anexos y se le ha visto incisivo en la finalización de jugadas en los ejercicios con espacios reducidos.

Marcos André entró desde el banquillo en la primera jornada ante el Ceuta para sustituir a Stipe Biuk en el cuarto de hora final y formar pareja atacante con Latasa. En el último encuentro en Zaragoza, debutó Jorge Delgado para suplir a Latasa en el descanso y el canterano es otro de los candidatos al once si el esguince del madrileño le priva de participar ante el Almería. Además, está la opción de Adrián Arnuncio 'Arnu', que, a diferencia de Delgado, empezó a entrar en las convocatorias cuando Marcos André se quedó en la enfermería. Arnu no viajó a Zaragoza al encontrarse con la selección española sub 19 y marcó de penalti un gol ante el combinado de Inglaterra el 3-3 del pasado sábado.