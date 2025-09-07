El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada imparte indicaciones durante una pausa de hidratación ante Iván Alejo y Víctor Meseguer Alberto Mingueza

El guion previsible de Guillermo Almada en el Real Valladolid

El técnico uruguayo ha empleado soluciones casi idénticas a la hora de ejecutar los cambios en las cuatro primeras jornadas

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:34

Guillermo Almada ha marcado un patrón claro en este inicio liguero en el Real Valladolid. En las cuatro primeras jornadas, el técnico uruguayo no ha ... movido una sola pieza de la formación que comienza los partidos en un equipo que aún no conoce la derrota en la Segunda División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

