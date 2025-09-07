El guion previsible de Guillermo Almada en el Real Valladolid

Guillermo Almada ha marcado un patrón claro en este inicio liguero en el Real Valladolid. En las cuatro primeras jornadas, el técnico uruguayo no ha ... movido una sola pieza de la formación que comienza los partidos en un equipo que aún no conoce la derrota en la Segunda División.

El guion de Almada se ha mantenido invariable en los once jugadores que comienzan los encuentros con un dibujo 4-4-2 (Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Meseguer; Amath, Chuki, Biuk; y Latasa), todo un ejemplo de esa ley del fútbol que señala que lo que funciona (más o menos) no se toca salvo contratiempo.

Los dos últimos empates frente al Córdoba en Zorrilla y en el Ibercaja Estadio ante el Real Zaragoza han frenado el descorche inicial de puntos, pero el Pucela puede presumir de haber encajado un solo gol en este tramo y de pescar, en mayor o menor medida, en todas las fechas del calendario hasta ahora.

Si el once ha resultado previsible y no ha habido que efectuar cábalas para adivinarlo, el entrenador uruguayo también se ha aferrado a una idea muy definida a la hora de ejecutar las sustituciones durante los partidos.

Los laterales saben que cuentan con todas las papeletas para ser cambiados antes de que el árbitro sople el silbato para señalar el final de cada choque.

El caso de Iván Alejo resulta paradigmático: el vallisoletano no ha completado una sola de las cuatro jornadas disputadas hasta la fecha tras aparecer en todas las formaciones iniciales. Almada cambió a Alejo por Álvaro Pérez 'Trilli' en el minuto 80 del primer choque ante el Ceuta y la misma secuencia se repitió en el minuto 71 en Castalia frente al Castellón, en Zorrilla frente al Córdoba (minuto 69) y este pasado sábado en Zaragoza (m.82). En dos de esos cuatro partidos el vallisoletano se marchó al banquillo con una tarjeta amarilla para dejar paso al joven lateral gallego.

En el flanco izquierdo de la defensa, Guille Bueno vive una situación similar. El lateral zurdo titular se ha visto relevado por el vallisoletano Iván Garriel en las jornadas primera, tercera y cuarta y sólo ante el Castellón completó el encuentro. En los laterales se abren rendijas para que los competidores por el puesto demuestren si están en condiciones de desbancar a los titulares.

Almada también busca soluciones muy parecidas en las bandas del ataque: Amath Ndiaye y Stipe Biuk han sido relevados en tres de las cuatro jornadas hasta ahora. El nigeriano se libró en el debut liguero ante el Ceuta, pero desde entonces tampoco ha completado un choque. Algo parecido sucede con Biuk, que logró finalizar el último partido ante el Real Zaragoza, tras haber entrado en el carrusel de cambios en los tres partidos precedentes. Iván San José 'Chuki' también cuenta con muchas posibilidades de ver su dorsal iluminado en la pantalla del cuarto árbitro, algo de lo que sólo ha sorteado en el choque frente al Córdoba en Zorrilla. Por su parte, Víctor Meseguer sólo ha jugado íntegro el último partido.

El sábado en Zaragoza, Guillermo Almada se vio obligado a ejecutar un cambio no previsto en el descanso para retirar a Juanmi Latasa, lastimado en un tobillo durante la primera parte. Jorge Delgado debutó con el primer equipo blanquivioleta ante la ausencia de Marcos André, que se encontraba fuera de la convocatoria por una tendinitis.

Nueve jugadores han entrado hasta la fecha desde el banquillo, con Trilli, Garriel y Xavi Moreno como suplentes más destacados, ya que han intervenido en cada una de las cuatro jornadas disputadas. Ibrahim Alani apareció como revulsivo en dos partidos(Castellón y Córdoba), aunque no jugó en Zaragoza y Julien Ponceau empieza a entrar en los planes de Almada, con minutos desde el banquillo en las dos últimas jornadas, una vez adquirido el tono físico previo que reclama el entrenador blanquivioleta. A la espera de que los últimos fichajes se encuentren en idéntica tesitura, Almada tira de un mismo manual para ejecutar variaciones casi idénticas sobre un once repetido jornada tras jornada. Con nuevas piezas sobre el tablero, las posibilidades tácticas irán aumentando para ver a un Real Valladolid con más registros sobre el césped.