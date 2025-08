Ponceau: «Necesitaba cambiar de aires y la insistencia de Orta me ayudó a decidir»

Hay muchos tipos de fichajes. Unos obligados, otros sobrevenidos, la gran mayoría necesarios, también interesados e incluso los hay de relleno. El caso de Julien ... Ponceau y su incorporación al Real Valladolid entra en otro compartimento. El suyo es un fichaje de autor. Una operación que ya persiguió Víctor Orta en su última etapa como director deportivo del Sevilla, y que paradójicamente ahora ha logrado firmar en Segunda División. ¿Los motivos? Pues probablemente se parezcan en algo a los del propio Orta, que después de pasar por la Premier y LaLiga, optó por dar un paso a un lado para tomar aire y coger impulso.

La carrera de Ponceau (Catumbela, Angola, 2000) necesitaba un cambio de rumbo, y el franco-angoleño no se lo pensó dos veces pese al ascenso de su club, el FC Lorient, a la elite del fútbol galo.

El propio Orta, según reconoce, fue el primer sorprendido. «En veinte años de experiencia firmando jugadores a veces pierdes un poco la esencia del juego, y Julien me ha reencontrado con el fútbol y con el optimismo. Él quiere venir a toda costa a Valladolid con ofertas que triplicaban la nuestra, y de otros países que nos quintuplicaban. Por eso digo que me he reencontrado con gente que todavía piensa en crecer», ha señalado el director deportivo en la presentación de Ponceau, apuntando un ejemplo del otro deporte que le apasiona, el baloncesto. «Un ídolo común como es Kobe Bryant decía que no hay que tener miedo a ser grande, y es lo que le ha llevado a él a tomar esa decisión».

El futbolista, por su parte, ha expuesto los motivos que le llevaron a elegir Valladolid como lugar de destino después de tres temporadas en el Lorient. «Valladolid es un club ambicioso, Víctor me conoce muy bien desde hace mucho tiempo, yo deseaba venir, conocía el proyecto y podía seguir en Francia pero necesitaba cambiar de aires. Y por eso, y por su insistencia, me decidí a venir», ha señalado Ponceau, que en Chile ha tenido tiempo para entrenarse en la posición en la que mejor le ve el técnico, Guillermo Almada. «Hablamos antes de firmar, y él me ve por detrás del '9'. Ya lo hemos entrenado en Chile, jugar libre por donde quiero y eso hay que mejorarlo».

Ponceau es consciente de que necesita mejorar en ciertos aspectos del juego para aportar más al equipo y ser mejor futbolista. «Quiero mejorar en la estadística, en pases decisivos, asistencias,... y también en la intensidad de mi juego. Me fijo en los mejores en mi puesto», ha destacado, citando nombres como los de «mediocentros de antaño como Busquets e Iniesta».

Internacional tanto con la selección sub-19 como con la sub-20 francesa, tambien ha vestido las camisetas del Rodez y del Nimes. Aquejado ahora de molestias físicas por la exigencia física que plantea Almada, Ponceau será baja en el amistoso de este sábado ante el Bristol City y estará al margen de sus compañeros al menos durante las próximas tres semanas. «Desafortunadamente tengo una lesión en el cuádriceps, puede ser por la intensidad de los entrenamiento en Chile y por mis ganas de tener el mismo nivel de mis compañeros, así que probablemente estaré fuera tres semanas. Pero todo el mundo me hace seguimiento, es un club top y seguro que me voy a recuperar para estar a un buen nivel», ha admitido.