Mario Domínguez (16 años) y Arnu (18), esperando su oportunidad en el banquillo. José C. Castillo
De nuevo, a masticar arena

Inopinado recurso o simple cortada en el Real Valladolid

«La decisión de Almada, sin escapatorias intermedias, solo encontrará dos caminos: el que te eleva al pedestal y el que te arroja al olvido»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:23

Levantas la cabeza y adviertes un trecho entre tu rueda y la de los ciclistas que te preceden; un hueco que separa tu bicicleta de ... la suya que apenas unos segundos antes no existía. Aprietas, arrancas de tu cerebro un tesón ignoto, de tus pulmones un resuello áspero, de tus piernas una dosis infinitesimal de energía. Vuelves a alzar la cabeza y reparas en que la distancia ha desaparecido, en que eres parte de ese pelotón cabecero. Aún desconoces –y te interpelas– si les has alcanzado porque tu esfuerzo lo propició o porque los demás aflojaron.

