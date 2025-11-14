El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los blanquivioleta, cabizbajos tras la derrota ante la UD Las Palmas.

Los blanquivioleta, cabizbajos tras la derrota ante la UD Las Palmas. José Carlos Castillo
Otro gatillazo en Zorrilla

El Real Valladolid, que acaba con dos juveniles en ataque, cae ante Las Palmas, a la que le basta un solitario tanto para noquear a los blanquivioleta

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:09

Fue lo de la Cultural, con la única diferencia de que en vez de negro, la UD Las Palmas fue de amarillo. Algo parecido a ... lo del Sporting. Similar a lo del Mirandés... Sin gol no hay paraíso, y sin esa teórica capacidad diferencial en las dos áreas, al Real Valladolid no le da para ganar a nadie en la categoría, y es Segunda... Sin gol es imposible pensar en objetivos más allá de pasar el día a día o en vagar en la plata a la espera de que aparezca una chispa de talento, que hoy por hoy el equipo no tiene.

