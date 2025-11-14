Otro gatillazo en Zorrilla

Fue lo de la Cultural, con la única diferencia de que en vez de negro, la UD Las Palmas fue de amarillo. Algo parecido a ... lo del Sporting. Similar a lo del Mirandés... Sin gol no hay paraíso, y sin esa teórica capacidad diferencial en las dos áreas, al Real Valladolid no le da para ganar a nadie en la categoría, y es Segunda... Sin gol es imposible pensar en objetivos más allá de pasar el día a día o en vagar en la plata a la espera de que aparezca una chispa de talento, que hoy por hoy el equipo no tiene.

Real Valladolid Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Peter Federico (Mario Domínguez, min. 81), Juric, Ponceau (Lachuer, min. 81), Amath (Biuk, min. 62); Marcos André (Arnu, min. 71) y Jorge Delgado (Chuki, min. 45). 0 - 1 UD Las Palmas Dinko Horkas; Marvin, Mika Marmol, Barcia, Clemente; Amtucci, Kirian (Iñaki, min. 62), Ale García (Iván Gil, min. 45), Pejiño (Viti, min. 52); Manu Fuster (Viera, min. 74) y Lukovic (Jesé, min. 74). Goles 0-1 (min. 13): Pejiño recorta a Torres y lanza raso a bajo para batir a Guilherme.

Árbitro Miguel González (Comité asturiano) Amonestó a Mika Marmol, por la UD Las Palmas; y a Iván Alejo y Juric por el Real Valladolid. Expulsó al segundo técnico blanquivioleta, Darwin Quintana (min. 85).

Otros datos Partido correspondiente a la jornada 14, disputado en el Estadio José Zorrilla, disputado ante 14.894 espectadores. En los prolegómenos del encuentro se presentó al equipo Real Valladolid DI.

Y eso que Guillermo Almada metió toda la pólvora que tenía en el campo, a excepción del lesionado Latasa. Incluyó en la convocatoria –como si se oliese algo– al juvenil Mario Domínguez, de tan solo 16 años, como si supiese que con Marcos André, que con Jorge Delgado, que con Arnu (también juvenil, que no se olvide), no iba a valer. Pero es que este Pucela no tiene diente. Ni con los colmillos de los dragones a los que invocaron con la sintonía de la afamada Juego de Tronos en los prolegómenos del choque hubiesen acertado con la portería de Dinko Horkas, que como el guardameta del Cádiz hace seis días, pudo haber cogido un paraguas y haber contemplado el partido plácidamente desde la portería. Pensar en el ascenso es una quimera, con tres derrotas en ocho partidos en Zorrilla, en un estadio que está muy lejos de ser ese fortín al que se alude para subir.

Y en esta ocasión poco se le puede reprochar a la afición. Hubo pipa de la paz entre seguidores y equipo tras lo de Portugalete y la reunión –a modo de concilio blanquivioleta– entre capitanes, peñas y club para evitar un ambiente como el vivido ante el Granada. No hubo música de viento para el equipo ni siquiera con el tanto inicial de la UD Las Palmas, en el que el conjunto canario certificó su velocidad en la salida del balón; y el Real Valladolid demostró demasiadas facilidades defensivas. Flojito Guille Bueno a la hora de encimar a Pejiño. Flojito David Torres a la hora de esperar al atacante y mal Guilherme –y eso es noticia– cuando el 'tirito' de Pejiño fue al palo corto y el meta luso no usó sus súper poderes, o, como mucho, sacó la mirada teledirigida para ver como el balón se colaba en las mallas.

Primera de los visitantes y para adentro, después de que el Pucela llevase la iniciativa, con hasta tres ocasiones medianamente claras –muy claras tratándose de este Real Valladolid que no tiró en Cádiz la pasada semana–.

Avisó Jorge Delgado, que lanzó como para asustar... No iba a puerta, pero valía para romper el hielo. Tres minutos después llegó la primera de Peter Federico..., pero el lanzamiento fue de fogueo. No había pasado un minuto, y de nuevo Peter se plantó delante del portero para que su disparo no llegase al soplo malo y trucado de carabina de feria...

En la siguiente jugada llegó el gol de Las Palmas. A la primera. Con las hechuras de equipo diferencial en las áreas, con Mika Marmol imperial en el área propia y Pejiño o Ale García en la de Guilherme.

Al equipo de Luis García no le hizo falta más, con esa sensación de peligro cada vez que merodeaba la zona caliente. Y si no hizo más daño es porque Lukovic podía vestir de blanco y violeta, y en dos ocasiones delante de Guilherme definió con la escopeta de Peter o la de Amath.

El extremo senegalés tuvo la más clara sobrepasada la media hora tras un pase a la primera de Marcos André, de nuevo en su papel de segundo punta, con Jorge Delgado de '9' puro.

Ese pase, sin tiempo para que la defensa amarilla se colocase, evidenció la necesidad de un jugón o medio jugón en un equipo con falta de fútbol, con un apagón generalizado a la hora de crear. Ahí habrá que reflexionar si esta carencia es una idea preconcebida del propio estilo del míster uruguayo, o llega por las limitaciones de la plantilla.

En el caso del ariete brasileño, lejos del área, se convirtió en ese jugador con la capacidad para ver la jugada caliente, pero renunciando a su versión de delantero, con Jorge Delgado desaparecido. Lo vio Almada en el descanso, que dio entrada a Chuki con la idea de que el canterano fuese diferencial. Lanzó la primera con mala idea –como en Burgos–. Se fue por un metro escaso, pero el 'casi' se celebró en un estadio necesitado de medio aliento para animar ante tan poco que llevarse a la boca. Y hasta ahí la versión de Chuki de viernes, calcada a la de Portugalete, pero con la tele para alejar cantos de sirena que, supuestamente, llegan de media España.

A la guerra con juveniles

Los operarios del José Zorrilla podrían haber adelantado la sustitución de las porterías por lo palos de rugby para el encuentro internacional que albergará el estadio este sábado. Como ante la Cultural, como ante el Mirandés... Como ante el Córdoba, los atacantes blanquivioleta podrían haber dado el relevo a Los Leones de la selección española del oval y el gol no hubiese llegado. Y cuando llegó, el colegiado anuló el tanto de Marcos André por un empujocito de esos que en el medio de campo –y si no hubiese terminado en gol–, no se hubiese pitado. Lo anuló, y Almada se fue a la guerra con juveniles. Metió en el campo a Arnu (18) y a Mario Domínguez (16), y la realidad es que Las Palmas no sufrió. También entró Lachuer y Biuk, pero no Tenés, y los canarios le dieron la batuta a Jesé y Vieira –que casi les doblaban en edad–, y dos balones de ambos, sin casi nada que crear, pudieron sentenciar.