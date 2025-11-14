Jarabe de Palo tenía razón

Cuando allá por el año 1998 el grupo musical que comandaba el catalán Pau Donés sacó a la luz su álbum 'Depende', aquella mítica canción, ... con su letra simple, irónica y de estribillo fácil como los entendidos la definen, venía a poner sobre el tapete la gran verdad de la subjetividad; ese que «todo depende del según como se mire» el asunto.

Tal parece que el recordado Pau Donés hubiese puesto el dedo en la llaga de lo que es este mundo deportivo nuestro en el cual todo es, al igual que en el canto, según el color con el que se mira.

Probablemente muchos miren la falta de suerte y acierto de nuestro Pucela ayer en la segunda mitad, mientras otros fijamos el objetivo en la incomprensión de tirar un tiempo repitiendo errores conceptuales de manual, ya puestos de manifiesto con anterioridad.

Entre ellos el de esa reiterada 'prueba del 9' para tener ocasión de ver como el mejor de todos ellos no jugaba más que 26 minutos de los 71 que le concedieron.

Un puesto que merece un posterior análisis técnico para dejar claro quiénes y porqué motivo están ahora mismo en esa encrucijada. Algo que muy probablemente no tengan claro los André, Latasa, Arnu, Delgado y Mario Domínguez, el chaval de 16 años recién aparecido.

«El relato sobre la posición de Marcos André, Federico, Amath y Delgado muere a manos del dato de su sustitución»

Aunque quizás, y a mi modo de ver, el más grave sea el de alinear a cinco jugadores de campo a los cuales se les cambia el sitio natural y la posición lógica. Y a ello voy a referirme.

Según como lo mira el entrenador, Marcos André es mejor de '10', Alejo de '2', Federico de '7' y Amath de '11'; algo que está en su derecho ya que los entrena a diario. Y en ese mismo criterio ve mejor a Delgado de '9' que a André.

Sin embargo, el dato de que Federico, Amath, André y Delgado son sustituidos por el mismo Almada, mata cualquier otro relato y deja el criterio en el aire. O sea, según como se mire, todo depende... pero ya sentados en el banquillo.

Si miramos con el cristal de la mejora indudable obtenida con los cambios realizados, vendremos a convenir que lo hecho anteriormente era tan desacertado como reiterativo, y ahí no hay según se mire.

La otra parte, la del aficionado, solo lo mira de una manera: la de jugar y ganar. Con Pepito o Juanito de '8' o de '10'... que tanto le da, que le da lo mismo, pero jugando mejor y ganando; es la misma que no se cree «la claridad que nos dio Chuki» hace una semana, cuando ayer comprueba que no es de la partida. Y en esa tesitura viene a convenir que aquí falla algo.

Mirarlo de otra forma, y valorar para el inicio a los que terminan... ¡pues todo depende!