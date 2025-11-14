El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almada se abraza a Luis García en los prolegómenos del partido. José C. Castillo
El análisis

Jarabe de Palo tenía razón

«Muchos mirarán la falta de suerte y acierto de nuestro Pucela en la segunda mitad, mientras otros fijamos el objetivo en la incomprensión de tirar un tiempo repitiendo errores conceptuales de manual»

Javier Yepes

Javier Yepes

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:48

Comenta

Cuando allá por el año 1998 el grupo musical que comandaba el catalán Pau Donés sacó a la luz su álbum 'Depende', aquella mítica canción, ... con su letra simple, irónica y de estribillo fácil como los entendidos la definen, venía a poner sobre el tapete la gran verdad de la subjetividad; ese que «todo depende del según como se mire» el asunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  3. 3 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  4. 4 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  7. 7 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  8. 8 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  9. 9

    El incendio de San Rafael deja cuatro heridos y obliga a desalojar a un centenar de vecinos
  10. 10

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Jarabe de Palo tenía razón

Jarabe de Palo tenía razón