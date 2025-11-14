El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alejo se encara con Amatucci. José C. Castillo
Gambetas largas

De bruces contra la cruda realidad

El Pucela se vuelve a perder en su propia incompetencia. Parece que llega, que asedia, pero no tiene capacidad para crear ocasiones y convertirlas. Las Palmas fue fiel a sus ideas y marcó cuando tenía que hacerlo

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:41

Comenta

1

Dos propuestas futbolísticas antagónicas

El fútbol de Las Palmas se sitúa en las antípodas del que propone el Real Valladolid. El toque contra el vacío. El sobeteo frente al ... quiero pero no puedo. El Pucela no tiene un patrón ofensivo definido. Y eso se nota en cada acción. Actúa a impulsos. Ahora encuentro un carril y aparece Federico. De repente Marcos André se viste de Juan Palomo y pasan cosas. Ayer pocas, por cierto. El conjunto amarillo elabora y manosea. El equipo de Almada vive de la presión y el robo rápido para enfilar la vertical. Cuando no se da la situación, la propuesta hace aguas porque nadie asume el reto de buscar algo diferente y porque falta calidad para encontrar algo más que una progresión, medio desdoble un encontronazo por dentro o una ocasión que se convierte en el remate vacío. Poco ritmo y la presión sin compás. Ahí, Las Palmas encontró oro.

