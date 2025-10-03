La montaña rusa de este Real Valladolid

Comenta Compartir

Otra vez la maldita montaña rusa. Del tres a uno frente al Almería hasta hoy no han pasado tres semanas, pero ya parece que aquel ... partido fuese de la temporada del ascenso de Mendilibar. Se nos ha olvidado un buen partido, por parte de los equipos, para recordar únicamente lo que hemos hecho mal. Es verdad que en fútbol vales lo que vales en tu último partido. Esto es así y así hay que aceptarlo. Pero siempre debe haber matices. El pasado domingo salimos del estadio preocupados por lo que vimos. Por lo que hicimos y por lo que no supimos hacer. El caso es que el lunes, en un ejercicio de masoquismo digno de estudio, volví a ver la primera parte. Y para mi sorpresa, vi que no jugamos mal. Vi a un equipo con una buena presión, que robaba el balón y que llegaba al área. Y ahí se hacía de noche para terminar este primer periodo con un balance de un tiro al travesaño y un triste chut a puerta de Ponceau (si Ponceau hubiese chutado como Buick y éste como Ponceau igual el resultado habría sido dos a unos al descanso). Por reseñar algo más en ataque a Amath le rebañan el balón cuando iba a disparar a puerta vacía en área pequeña tras jugada de Buick y en otra ocasión Latasa chuta fuera de banda un balón botando a escasos metros de la portería. Poco bagaje para un dominio y una posesión como la que tuvimos.

El caso es que yo me quedo con eso que hicimos bien. Ahora hay que trabajar en lo que hacemos mal para revertir esta situación. Que tengamos tres porterías a cero en siete partidos es un síntoma. Siendo el cuarto equipo con más disparos, somos el décimo segundo equipo en goles a favor. Noticias relacionadas Juan Ángel Méndez El peligro del buenismo en el Real Valladolid Espectáculo dantesco Javier Yepes Jugadores y juego en el Real Valladolid Hace poco vi uno de esos videos de coaching en el que el ponente se molestaba porque a un alumno exitoso en matemáticas se le diese refuerzo en lengua, que es donde fallaba. Argumentaba este hombre, que a una persona con habilidades en matemáticas lo que hay que hacer es motivarle para que adquiera más habilidades en esa asignatura y no orientarle hacia algo para lo que quizá no esté preparado. Quizá tenga razón, pero en fútbol el resultado es una suma de lo que haces en defensa y en ataque. Si hay algo que hacemos bien, perfecto. Pero hay que reforzar dónde fallamos. De nada sirve salir a las redes sociales a decir que tenemos un equipo que no vale. Reto a cualquiera a que me diga cinco plantillas mejores que la nuestra. Nosotros no tenemos peor plantilla que casi nadie. Tenemos un problema y espero que un entrenador que sea capaz de solucionarlo

