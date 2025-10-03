El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores de la Cultural celebran la victoria en Zorrilla. Rodrigo Jiménez
Desde la grada

La montaña rusa de este Real Valladolid

«En fútbol vales lo que vales en tu último partido, pero yo me quedo con l o que hicimos bien. Reto a cualquiera a que me diga cinco plantillas mejores que la nuestra»

Carlos Pérez

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:10

Comenta

Otra vez la maldita montaña rusa. Del tres a uno frente al Almería hasta hoy no han pasado tres semanas, pero ya parece que aquel ... partido fuese de la temporada del ascenso de Mendilibar. Se nos ha olvidado un buen partido, por parte de los equipos, para recordar únicamente lo que hemos hecho mal. Es verdad que en fútbol vales lo que vales en tu último partido. Esto es así y así hay que aceptarlo. Pero siempre debe haber matices. El pasado domingo salimos del estadio preocupados por lo que vimos. Por lo que hicimos y por lo que no supimos hacer. El caso es que el lunes, en un ejercicio de masoquismo digno de estudio, volví a ver la primera parte. Y para mi sorpresa, vi que no jugamos mal. Vi a un equipo con una buena presión, que robaba el balón y que llegaba al área. Y ahí se hacía de noche para terminar este primer periodo con un balance de un tiro al travesaño y un triste chut a puerta de Ponceau (si Ponceau hubiese chutado como Buick y éste como Ponceau igual el resultado habría sido dos a unos al descanso). Por reseñar algo más en ataque a Amath le rebañan el balón cuando iba a disparar a puerta vacía en área pequeña tras jugada de Buick y en otra ocasión Latasa chuta fuera de banda un balón botando a escasos metros de la portería. Poco bagaje para un dominio y una posesión como la que tuvimos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  5. 5 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  6. 6

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  7. 7 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  8. 8 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  9. 9 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  10. 10 Los socialistas piden la supresión de la plaza de chófer «creada a la medida» de Carnero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La montaña rusa de este Real Valladolid

La montaña rusa de este Real Valladolid