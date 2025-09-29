El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un jugador leonés trata de ralentizar la puesta en juego del balón. Rodrigo Jiménez
Libre Directo

Espectáculo dantesco

«Enhorabuena a los que participan de esta farsa y aceptan, colaboran y aplauden este homicidio deportivo. Os arrepentiréis»

Alberto Cuesta

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:25

Imagina que pagas una entrada de cine para ver una película y que, durante treinta minutos, la pantalla permanezca apagada. Imagina que pagas por ver ... un partido de baloncesto y que se jueguen tres cuartos en lugar de cuatro. Imagina que pagas por acudir a un concierto y que la mitad de las canciones no se oigan. Imagina que pagas por un monólogo y el cómico no se presenta. Imagina que pagas por ver el Circo del Sol y los acróbatas solo saltan a la pata coja. Sobre estas situaciones, pregunto: ¿te sentirías estafado? ¿Cuánto tardarías en reclamar la devolución del dinero? ¿Recomendarías a otra persona acudir a disfrutar del mismo show? El fútbol, por alguna razón que no llego a comprender, es el único espectáculo en el que no solo se acepta y se normaliza que se robe tiempo y calidad de manera deliberada, sino que, además, se aplaude.

