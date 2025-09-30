El club pide «tranquilidad» ante los primeros malos resultados de una Liga «muy larga»

La segunda derrota de la temporada regular del Real Valladolid ha sacado los primeros fantasmas del armario blanquivioleta. La segunda derrota en siete días, y ... de forma consecutiva, ha encendido las primeras alarmas del proyecto de Guillermo Almada en el regreso del Pucela Segunda División.

El buen arranque del equipo en la Liga ha quedado eclipsado con los encuentros perdidos ante el Albacete (2-0) y Cultural Leonesa (0-1), con una imagen muy diferente de la ofrecida en los primeros cinco encuentros de la temporada, en los que el equipo, a falta de juego, se ganó el respeto de rivales por su intensidad sobre el terreno de juego.

Sin embargo, desde el Carlos Belmonte, incluso durante algunas fases del partido ante el Almería, el Real Valladolid ha adolecido de ese espírito competitivo que había contagiado a la afición.

El propio Almada valoró tras el varapalo de Albacete que había «situaciones que no se pueden repetir», lo que llevó al cuerpo técnico a buscar la reflexión en la plantilla. Es más, el técnico optó por no 'matar' a los futbolistas señalados en la capital albaceteña y repetir once, a excepción del lesionado Juric, para certificar su confianza en que todo había sido un accidente.

Sin embargo, la derrota ante la Cultural ha elevado esas primeras dudas, sobre todo en el aficionado, más que en el vestuario y el club, tal y como se valora desde las oficinas de Zorrilla. «De verdad que estamos tranquilos. La Liga es muy larga», se asevera en relación a una situación que se repite en todos los equipos de la competición sin excepción.

«Vamos a tener tranquilidad», inciden en relación a esa necesidad de dar tiempo a Guillermo Almada y su cuerpo técnico para trabajar, cuando aún no han cumplido cien días en el cargo, más allá del planteamiento físico realizado como base hasta el momento. «Hay mucho margen de mejora futbolística», no se ha cansado de repetir el entrenador. En ese sentido, desde el palco también se respalda el mensaje del técnico de que el equipo mejoró futbolísticamente ante la Cultural pese a la derrota. «Se ha mejorado con balón», se subraya en línea con esa afirmación de Almada de que estaba satisfecho con el trabajo de sus jugadores, valorando la derrota como un cúmulo de circunstancias y accidentes o falta de acierto de cara a la portería leonesa.

Mejor que Pacheta y Pezzolano

El análisis del club, esté o no en sintonía con la afición o con los dos últimos resultados, también se ve respaldado por el hecho de que el equipo mantiene un mejor arranque que en las dos últimas temporadas que ascendió a Primera. En la clasificación, el conjunto blanquivioleta ostenta once puntos, por los diez que tenía en la jornada siete a los mandos de Pacheta, en la temporada 2021-2022; y otros diez, en la campaña 2023-2024 con Paulo Pezzolano en el banquillo.

Sin embargo, entonces la dinámica era mejor al paso por la actual jornada y con más de mes y medio de competición. La séptima jornada invitaba a ver al aficionado el vaso medio lleno con Pacheta tras ganar cómoda mente 2-0 al Alcorcón en Zorrilla, lo que sirvió para olvidar la derrota en Montilivi de siete días antes con el Girona. Lo mismo ocurrió con Pezzolano, que se plantó en la jornada séptima, después de un mal inicio, con una victoria inesperada en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo (0-1).

Son estos números también los que ayudan a digerir los dos últimos tropiezos y a incidir en la montaña rusa de la Segunda División, «una de las ligas más duras», por su extensión e igualdad.

Es más, sin dar nombres de otros rivales, en el Real Valladolid no se obvia que equipos que estarán ahí con los blanquivioleta en la lucha por los puestos cabeceros también atraviesan baches actualmente. Se trata de una clara alusión a esa sensación futbolítica dentro de la categoría de hace menos de un mes, en la que se daba por ascendidos al Real Sporting de Gijón o al Racing de Santander, equipos que como el Pucela ya saben lo que es perder más de un partido en este arranque... Hasta cuatro derrotas ha encajado ya el equipo asturiano; y dos los cántabros, que además, como los vallisoletanos, cayeron contra pronóstico en su campo, ante la Cultural, un recién ascendido que se ha mostrado hasta el momento como uno de los equipos más flojos de la competición.

En contra de la lectura de la entidad, está que el Real Valladolid, salvo el partido ante el Almería, no se ha medido ante ninguno de sus teóricos rivales por presupuesto y ascendencia dentro de la categoría y ya ha perdido dos partidos en siete jornadas. «Está todo muy igualado», concluyen.