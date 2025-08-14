El baile de dorsales en el Real Valladolid: del nuevo '9' a la cesión del portero titular

Zaira Varas Jueves, 14 de agosto 2025, 18:01 Comenta Compartir

El Pucela ya se prepara para el inicio de temporada. El césped llegará a tiempo para el primer encuentro, los fichajes afinan motores y la afición no se ha bajado del barco. Entre todo ese ambiente, el conjunto de Almada ha soltado una de esas noticias que despiertan curiosidad: el reparto oficial de dorsales para la campaña 2025-26. Y, la verdad, que este año ha habido un vaivén de números con un guiño evidente a la cantera.

Pero los cambios van más allá de los dorsales. Iván Sánchez, tras tres temporadas y media capeando tormentas cerró su ciclo en Pucela: acabó contrato, no hubo acuerdo para prolongarlo, se despidió con una carta a la afición y se marchó libre. En el otro extremo, Raúl Moro hizo las maletas: traspasado al Ajax por una cifra que ronda los 10 millones, el extremo catalán firmó hasta 2030 con el club neerlandés y se despide convertido en una de las pocas luces que brillaron en una temporada complicada para el club.

Todo esto ocurre bajo el paraguas de una nueva propiedad, pues el Real Valladolid ha dado carpetazo a la etapa de Nazário y ahora vive en manos de los grupos Ignite y Ben Oldman (con Gabriel Solares como rostro visible y Víctor Orta en la dirección deportiva). En medio de este remolino, el asunto de los dorsales… va a dar que hablar.

Dorsales para la temporada 25-26

Marcos André se queda con el 10 que hasta ahora era de Iván Sánchez, mientras que Latasa deja atrás el 14 para enfundarse el 9, dorsal que, para rizar el rizo, pertenecía precisamente a Marcos André. El 14 no se queda libre, sino que lo hereda Iván Alejo.

En la zona defensiva también se han movido los números con su propio ritmo. Nikitscher hereda el 6 que pertenecía a Cenk, dejando libre el 4, que ahora llevará David Torres, mientras que Trilli toma el relevo del 2 que dejó Luis Pérez, un jugador que dio mucho de qué hablar en sus años en Zorrilla y cuya huella todavía se nota en cada rincón del club. Por su parte, el 23, que la pasada campaña lucía Anuar, queda reservado para el recién llegado Jaouab, pendiente aún de inscripción oficial.

En la portería también hay giro inesperado: el mítico número 1 no será para el titular, sino para el canterano Aceves (que ya cuenta con ficha del primer equipo), mientras que Guilherme, llamado a ser el protagonista bajo palos, vestirá el dorsal 13. En la banda, Amath toma el 11 de Raúl Moro, cerrando otro traspaso numérico de esos que dan juego.

Y hablando de cantera, aquí hay apuesta clara: Alani, mediocentro de la casa, tendrá el 12; los delanteros Arnu y Jorge Delgado vestirán el 19 y el 18, respectivamente; Chuki se queda con el 20, dejando a Juric el 24; y Mario Maroto, otro talento que ya cuenta con ficha del primer equipo, hereda el 16 que dejó libre César de la Hoz la pasada temporada.