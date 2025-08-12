El Real Valladolid no espera más llegadas antes del inicio de Liga

Juan J. López Valladolid Martes, 12 de agosto 2025, 19:13 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

El Real Valladolid no espera más cambios en su plantilla antes del inicio de Liga de este viernes ante el Ceuta.

El club, centrado en ... la inscripción de futbolistas para el encuentro ante el conjunto ceutí, ha frenado la maquinaria de incorporaciones a la espera de poder aligerar la plantilla y la masa salarial de la misma, tal y como avanzó la pasada semana el director deportivo, Víctor Orta.

Noticia relacionada La losa de los contratos de Primera del Real Valladolid En este sentido cobra especial importancia el capítulo de salidas sin que haya movimientos importantes en las últimas horas, y pendientes de que alguno de los futbolistas con los contratos más importantes del equipo –y sus agentes– muevan ficha para facilitar la confección del proyecto blanquivioleta para la campaña 2025-2026 que está a punto de comenzar. La única luz en esta dirección está en Selim Amallah, cuya salida aliviaría casi un millón de euros en la plantilla, pero el futbolista marroquí no termina de deshojar la margarita. El centrocampista se debate entre la oferta económica del fútbol turco, o esperar a la deportiva de equipos de Primera División de España, como son el Levante, el Espanyol incluso con el Alavés preguntando por el todavía jugador blanquivioleta.

