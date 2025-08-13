Almada reconoce que el Real Valladolid necesita un extremo y un medio centro «mixto»

A Guillermo Almada le gusta más hablar en el césped que delante del micrófono. Ante los suyos, gesticula, dirige, grita, coloca... y vuelve a empezar, ... sin importarle parecer esto u lo otro a los ojos de sus jugadores, el resto del cuerpo técnico, incluso de los que se acercan curiosos a ver cómo trabaja el técnico uruguayo.

Sin embargo, ante los medios, con las cámaras, el entrenador blanquivioleta exhibe un perfil más comedido, más timorato, pero al que se tendrá que acostumbrar, dado que durante muchas semanas el propio Almada será la voz oficial del Real Valladolid –para bien y para mal–, dada su obligación de salir al menos dos veces ante los micrófonos, en el pre y post partido liguero.

La de este miércoles fue su primera comparecencia oficial desde su llegada al cargo. El técnico no rehuyó ninguna pregunta, pero sí elevó las relacionadas con la confección de la plantilla (límite salarial, salidas, fichajes...) a la dirección deportiva... «Eso es para Víctor –por Orta–», repitió hasta en tres ocasiones.

Sin embargo, Almada llegó a ceder con respecto a esas «necesidades» que aún tiene que cubrir Orta para «tener más opciones», reconoció el entrenador. «Nos falta un extremo y un centrocampista mixto», dejó caer, a la espera de si Mathis Lachuer deshoja la margarita y se decide por la oferta del Pucela.

La petición para la banda sorprendió más. Con Biuk, Amath y Alejo como jugadores específicos para la cal, Almada reclamó un nuevo futbolista quizá condicionado por la falta de prestaciones de Chuki cuando lo ha empleado en esta demarcación; y con bajas sensibles para este puesto con respecto a la pasada campaña con las salidas de Raúl Moro, Iván Sánchez o Machis.

El preparador sudamericano también admitió que cambiará cosas para el debut de este viernes (21:30 horas) ante el Ceuta. «Estamos en el proceso de cambiar a una idea nueva y distinta», indicó en relación a lo exhibido en los dos últimos compromisos ante el Bristol y el Burgos, que han oscurecido el planteamiento inicial del cuerpo técnico y ese 4-4-2. «Los sistemas son móviles, damos importancia a la movilidad y al intercambio de posiciones para tratar de sorprender, que es difícil en el fútbol actual, y buscamos también ciertas características de ciertos jugadores para tener un mayor volumen futbolístico», analizó abriendo la puerta a nuevo dibujo para mañana, en el que, a tenor de lo visto durante la semana, Marcos André podría caerse del once para que Chuki juegue como enlace por detrás de Latasa.

Almada reconoció que el equipo tiene un problema en la salida con balón en el centro del campo, y de ahí la petición de un futbolista diferente, que de momento puede sustituir con Meseguer, con el que ha probado junto a Juric y Alani en el centro.

Por último, el técnico valoró el estado del césped. «La cancha está mucho mejor… Quizá no llegue en