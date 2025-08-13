El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo El incendio de Molezuelas obliga a desalojar a más de 400 nuevos vecinos en la comarca leonesa de La Valduerna
Almada, durante distintos momentos de su primera rueda de prensa oficial. Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

Almada reconoce que el Real Valladolid necesita un extremo y un medio centro «mixto»

El técnico asegura que habrá cambios en el debut ante el Ceuta de mañana y defiende que «la cancha estará bien» para jugar

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:54

A Guillermo Almada le gusta más hablar en el césped que delante del micrófono. Ante los suyos, gesticula, dirige, grita, coloca... y vuelve a empezar, ... sin importarle parecer esto u lo otro a los ojos de sus jugadores, el resto del cuerpo técnico, incluso de los que se acercan curiosos a ver cómo trabaja el técnico uruguayo.

