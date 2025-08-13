Así te hemos contado la rueda de prensa de Guillermo Almada antes del debut en Liga
El técnico del Real Valladolid valora las últimas semanas de su equipo antes del compromiso con el Ceuta
Zaira Varas
Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:17
12:40
Finaliza la rueda de prensa de Guillermo Almada. Este 15 de agosto a las 21:30, dará comienzo el primer encuentro oficial de LaLiga Hypermotion para el Real Valladolid.
12:37
Almada sobre la afición: «Tenemos que matarnos por esta afición en el campo. Lo menos que podemos hacer, después de todo lo que ellos han hecho, es dejarnos la vida jugando. Queremos que la gente se sienta identificada».
12:34
Almada: «Tenemos que tener las mejores expectativas, más allá de si somos o no favoritos».
12:33
Almada sobre el césped: «Está mucho mejor. Quizá no llegue en plenitud pero seguramente va a estar en un porcentaje que a todos nos gusta tener».
12:31
Almada sobre las posibles salidas de varios jugadores: «No tenemos ninguna retención que nos diga que no podemos contar con algún jugador».
12:29
Almada: «El objetivo es empezar ganando. Cualquier deficiencia hay que disimularla con actitud, con deseo, con ganas y con fútbol».
12:28
Almada sobre el sistema de juego: «Los sistemas son móviles. Nosotros le damos mucha importancia a la movilidad y al cambio de posiciones. Hemos tenido que mejorar la precisión en el juego. Ante el Burgos, en el segundo tiempo fuimos más precisos y generamos más aperturas».
12:26
Almada sobre la falta de gol: «Hemos cometido errores defensivos, en alguno nos ha faltado definición. Es tan importante tratar de marcar como mantener nuestra portería a cero. Hemos prestado la misma atención a las dos situaciones (atacar y defender)».
12:24
Almada sobre futuros fichajes: «Necesitamos tener una plantilla, en algunas posiciones, con más variantes. Víctor está sumergido en eso, intentado hacer los mejores esfuerzos para que se concrete la integración de la plantilla final».
12:22
Almada sobre el partido ante el Burgos: «El primer tiempo fue muy impreciso, sobretodo en el manejo. Pero es bueno que eso pase en pretemporada».
12:21
Almada: «Por nuestras necesidades no les vamos a exponer si no están en el nivel que tienen la mayoría. A medida que vayan pasando los días y les veamos mejor, les iremos acoplando al grupo principal».
12:19
Almada sobre la plantilla: «Estamos en el proceso de cambiar una idea totalmente distinta, con muchos cambios en la plantilla. Todos han trabajado muy bien y estamos en el proceso de buscar el mejor funcionamiento. Estamos muy conformes».
12:16
De momento, solo Tomeo y Guilherme han sido inscritos entre los fichajes. El resto de incorporaciones deberán esperar su turno para vestir la blanquivioleta.
12:13
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la rueda de prensa de Guillermo Almada previa al debut liguero este viernes ante el AD Ceuta.
-
