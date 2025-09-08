El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javi Sánchez entró por primera vez esta temporada en la convocatoria. Carlos Gil-Roig
Libre directo

'Te prometo que cambiaré'

Opinión ·

«Ver a Javi Sánchez en la convocatoria del partido ante el Real Zaragoza me pareció, sin rodeos, un insulto y una falta de respeto al aficionado»

Alberto Cuesta

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:50

No creo que haya una situación tan repetida en las comedias románticas o en las relaciones tóxicas como esa en la que uno le promete ... al otro que cambiará, que se convertirá en una persona diferente y que todo será mejor, más bonito y perfecto desde ese momento. Sin embargo, al final todo sigue igual, nada cambia y las palabras se las lleva el viento. Puro cliché cinematográfico y del costumbrismo patrio que el Real Valladolid, a su manera, se encarga de recordarme habitualmente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

