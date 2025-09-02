El Real Valladolid 25-26 cierra el mercado falto de cabeza y sobrado de piernas El club anuncia el último día la rescisión de Selim Amallah, el traspaso de Nikitscher, y la llegada de los extremos Federico y Sergi Canós, cedidos por el Getafe y Valencia

Luis Miguel de Pablos Valladolid Martes, 2 de septiembre 2025, 02:15

En el espejo del Real Valladolid 24-25 no hay plantilla fea. Cualquier mezcla que hubiera arrojado la paleta de colores resultaría igual de atractiva que la que selló el club en la medianoche de este lunes. Probablemente si hiciéramos una encuesta entre los aficionados, ese atractivo iría en proporción al número de bajas que se han firmado este verano, hasta dieciocho, lo que se traduce en un vestuario con aires renovados en un porcentaje muy alto. Finalmente esa lista de bajas aumentó menos de lo que pretendía la dirección deportiva con la marcha a última hora de Selim Amallah y la continuidad de Marcos André y Javi Sánchez, que ahora tendrán que elegir entre buscar un hueco en otros mercados –ya no en el europeo– o ganarse un puesto en el Real Valladolid de Almada, donde el listón está mucho más alto que en temporadas precedentes, no tanto por calidad y talento como por la exigencia física que ha impuesto el técnico desde que aterrizó en Zorrilla.

El último día de mercado –el más tranquilo de los últimos años– no deparó mayores sorpresas que las que ha ido retransmitiendo la dirección deportiva en los últimos días de puertas afuera. Faltaba anunciar la incorporación de Peter Federico, y esta llegó en cuanto el club alcanzó un acuerdo para oficializar la salida de Amallah. El marroquí, ansioso por abandonar Valladolid para tener opciones de disputar el próximo Mundial en 2026, retrasó su decisión hasta el último momento, en una negociación que le reportará el 25% de las cantidades que le correspondían en las dos temporadas que tenía firmadas. Con una ficha de alrededor de 800.000 euros, el club deberá abonarle alrededor de 400.000 para liberar su ficha y algo de masa salarial.

Ese movimiento permitió inscribir a Peter Federico procedente de Getafe e incluso dejar un margen para alguna operación de ultimísima hora. Con todas las taquillas ocupadas –menos una–, Orta se sentó este lunes con una mano en el teléfono y otra en el portátil a la espera de ese nicho de mercado de jugadores que caen de Primera en busca de una oportunidad en la categoría de plata.

Ese nombre se lo facilitó el Valencia, apurado para dar salida a Hugo Guillamón, Cenk y Sergi Canós. Este último, extremo derecho con más vocación de jugar por banda izquierda, encajó por un momento en los esquemas de la dirección deportiva, que por un momento retomó las cuentas y el límite salarial pendiente para tratar de encajar una pieza más en la competencia con Biuk.

Canós, sin el favor de Corberán, sin dorsal, y ejercitándose al margen del grupo, había barajado ofertas de Turquía y México en los últimos días, y la activación por parte de su agente de varios clubes de la Segunda española le colocó en el foco en las últimas horas de mercado.

Minutos antes de la medianoche, el Valencia CF hacía oficial la cesión de Canós al Real Valladolid hasta final de esta temporada. Y exactamente a las 00:52 horas, el Real Valladolid anunciaba el traspaso del húngaro Tamas Nikitscher al Rio Ave portugués.

Sin delantero

Cerradas estas dos puertas, la configuración de la plantilla se cierra con 26 jugadores y un equilibrio en todas las posiciones que, sin embargo, deja abierto un debate sobre la necesidad de jugadores creativos en el centro del campo. Una fuga que ha quedado patente en las tres primeras jornadas, en el aire también hasta que Ponceau y Lachuer asuman galones en el césped, y que por el momento deja coja la hoja de ruta planteada por Almada. El técnico ya ha deslizado en varias ocasiones la necesidad de que su equipo crezca en volumen de juego, una asignatura pendiente que se acusó especialmente ante Castellón y Córdoba.

El equipo blanquivioleta ha mejorado prestaciones atrás, ha reforzado su apuesta en bandas con la presencia de Alejo como lateral, pero necesita un jugador que aporte pausa y control en el centro del campo. Va sobrado de piernas, pero le falla la cabeza.

Ni Meseguer ni Alani –Juric destruye más que construye– han cubierto ese vacío, y ahora la pelota está en el tejado de Ponceau y Lachuer, llamados a dar otro aire al centro del campo.

Tampoco el útimo día de mercado sirvió en bandeja la posibilidad de incorporar otro delantero, por lo que todas la balas pasan ahora mismo por la figura de Latasa. En este punto, y llegados al mes de septiembre, el cierre de mercado da una nueva oportunidad a Marcos André, que rechazó la opción de irse a Arabia Saudí (Damac Club) y ahora debe ganarse un puesto para demostrar por qué es el jugador mejor pagado de la plantilla.

El resumen del mercado, por lo tanto, deja diez incorporaciones –siete jugadores en propiedad y tres cedidos–: Guille Bueno, Jaouab y Ponceau (contrato hasta 2028), Alejo, Trilli y Pablo Tomeo (2027), y Mathis Lachuer, con un acuerdo para extender su vinculación más allá de 2028. Las cesiones, Guilherme (Betis), Federico (Getafe) y Sergi Canós (Valencia).