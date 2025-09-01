Peter Federico llega cedido por el Getafe al Real Valladolid El club se hace cargo de la ficha, y se guarda una opción de compra cuando termine la temporada

La operación necesitaba del movimiento de salida de Selim Amallah, y en cuanto el marroquí firmó su rescisión, la llegada de Peter Federico se hizo realidad. El jugador, que se desenvuelve como extremo derecho y por lo tanto acompañará a Amath (y a Alejo) en esa posición, se incorpora al Real Valladolid en calidad de cedido por el Getafe. La operación se cierra finalmente con opción de compra para el club blanquivioleta, que este año se hace cargo de la ficha del jugador.

Peter Federico (Madrid, 2002), es propiedad del Getafe desde julio de 2024, cuando llegó procedente del Real Madrid Castilla. Español con padres dominicanos, se le ha considerado en los últimos años una de las promesas más firmes de la cantera blanca. Llegó a debutar con el primer equipo ante el Athletic en San Mamés (diciembre de 2021), pero no se consolidó pese a su buen papel en el Castilla de Rául González, en Primera Federación.

Comenzó su carrera en las escuelas de Getafe Olímpico y Ciudad de Getafe y fue en 2015 cuando el Real Madrid lo incorporó a su equipo infantil. Desde entonces, despuntó hasta llegar al Castilla.

En enero de 2024, Peter Federico fue cedido al Valencia en el mercado invernal sin llegar a gozar de los minutos y protagonismo que se esperaba. Y en julio de ese mismo año el Getafe logró su traspaso, firmándole un contrato hasta 2028.

Se le considera un jugador eléctrico y veloz, que además destaca por su polivalencia gracias a su capacidad para adaptarse a distintas posiciones del campo.