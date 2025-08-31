El Real Valladolid ata a Peter Federico

Acuerdo con el Getafe y con Peter Federico para que juegue la próxima temporada en el Real Valladolid. El extremo hispano-dominicano llegaría cedido desde ... el club azulón, y se convertirá en ese atacante que solicitaba Guillermo Almada para apuntalar la plantilla.

El club blanquivioleta se hará cargo de la ficha del futbolista de 23 años, y su influencia «no será determinante» en el límite salarial de la plantilla, fijado en casi 10 millones de euros para la presente campaña, aunque en en Zorrilla se habla de «al menos una salida» para cuadrar del todo la relación contractual de la plantilla con LaLiga.

La operación se ha cerrado como una cesión simple hasta junio de 2026, sin opción de compra, por lo que el jugador regresará al Getafe una vez finalizada la campaña. El club madrileño mantiene la confianza en el desarrollo del futbolista y ve con buenos ojos su paso por Pucela como una oportunidad para seguir creciendo.

Peter Federico, de 23 años, firmó con el Getafe en julio del año pasado procedente del Real Madrid Castilla. Aunque ha llegado a disputar minutos en Primera con el conjunto azulón, no logró asentarse como titular y ahora buscará más protagonismo en Zorrilla, después de también haber pasado por el Valencia en la campaña 2023-2024, cedido en Mestalla.