El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mathis Lachuer en la grada este sábado, en el encuentro entre el Real Valladolid y el Córdoba. Alberto Mingueza
Real Valladolid

Lachuer: «Quería haber firmado mucho antes, era el rollo del límite salarial»

«Creo que lo de una única temporada no es significativo, hay un acuerdo»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:51

Mathis Lachuer apareció por sorpresa en el Estadio José Zorrilla, y fue recibido como lo que es, uno de los fichajes más esperado tras unas ... negociaciones que se han alargado demasiado, dada la buena predisposición por ambas partes para que el futbolista jugase en Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  3. 3

    Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  6. 6 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  7. 7

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro
  8. 8

    Roba cepillos de dientes y champús en farmacias para intercambiarlos por droga
  9. 9

    Manuel Carrasco pone a vibrar Medina del Campo ante un público «salvaje»
  10. 10

    La plantilla de Horse rechaza la propuesta de la empresa para el convenio colectivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lachuer: «Quería haber firmado mucho antes, era el rollo del límite salarial»

Lachuer: «Quería haber firmado mucho antes, era el rollo del límite salarial»