Lachuer: «Quería haber firmado mucho antes, era el rollo del límite salarial»

Mathis Lachuer apareció por sorpresa en el Estadio José Zorrilla, y fue recibido como lo que es, uno de los fichajes más esperado tras unas ... negociaciones que se han alargado demasiado, dada la buena predisposición por ambas partes para que el futbolista jugase en Valladolid.

«Yo quería haber firmado mucho antes, pero estaba el rollo de lo del límite salarial», señala el centrocampista que mañana celebrará su 25 cumpleaños en Valladolid. «Algo haremos», bromea en sus primeras palabras como jugador del Pucela.

Lachuer admite que la presencia de Pablo Tomeo en el equipo ha sido clave para decidirse por el Real Valladolid. «Sí, sí... hemos hablando muchísimo. Me ha hablado de la historia del club, de cómo está el equipo... Ha sido importante sí», indica con sinceridad.

De hecho, el ex del Mirandés donde coincidió la pasada temporada con Tomeo, ya conoce la exigencia de Guillermo Almada, y da por sentado que su debut se dilatará. «He hecho trabajo en Francia con mi preparador físico, pero conozco la exigencia del míster, porque me lo ha dicho Pablo. Mañana o el lunes hablaremos con el cuerpo técnico», subraya.

En relación a la sorpresa de que su vinculación con el club solo sea de una temporada, Lachuer le resta importancia, y considera que está ligado a las necesidades del propio club, debido a las estrecheces con el límite salarial. «Creo que lo de una única temporada no es significativo, hay un acuerdo«.