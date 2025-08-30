El Pucela anuncia a Lachuer en el videomarcador antes del partido con el Córdoba

Lachuer saluda al estadio, durante su presentación en el videomarcador de Zorrilla.

Juan J. López Valladolid Sábado, 30 de agosto 2025, 19:23

Se iluminó el videomarcador del Estadio José Zorrilla. De negro a... ¡El saludo de Mathis Lachuer! Sí, el jugador más codiciado de la pretemporada, el deseado... ¡Saludaba desde el estadio!

Así anunciaba el Real Valladolid el fichaje del futbolista francés, una incoporación que se daba por hecho a comienzos de semana, y que finalmente se compromete con el Pucela, eso sí por una única temporada, pese a que el acuerdo entre ambas partes estaba apalabrado en cuatro campañas, hasta 2029.

El centrocampista, que cumple 25 años este domingo, llega como agente libre, tras militar la pasada campaña en el Mirandés, donde fue una de las piezas claves de la mejora temporada de la historia del equipo jabato, que rozó el ascenso a Primera.

Internacional con Martinica, el jugador había sido pretendido por equipos como el Real Zaragoza o el Leganés, pero el jugador tenía una preferencia por jugar en Zorrilla, dadas las buenas referencias que tenía de su excompañero Pablo Tomeo, que ha sido clave en el fichaje.

Mathis Lachuer se convierte en el octavo fichaje de la temporada, y si no hay salidas hasta el cierre del mercado, puede ser el último.

