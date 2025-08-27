Mathis Lachuer será jugador del Real Valladolid en las próximas horas

El Real Valladolid le ha ganado la mano al resto de equipos de Segunda División que pretendían a Mathis Lachuer. El jugador francés –si no ... sucede nada en el reconocimiento médico– será jugador blanquivioleta esta misma semana, tal y como adelantó el Diario AS.

Lachuer ya había dado el OK a firmar por el Pucela la pasada semana, con reticencias de su agente para esperar la posibilidad de recalar en algún equipo de Primera. Aún así, el futbolista internacional con Martinica, veía con buenos ojos el nuevo proyecto del Real Valladolid y una oportunidad de crecer como futbolista en Zorrilla.

En su decisión también ha pesado las noticias que le han ido llegando de su excompañero Pablo Tomeo, que ha hecho un trabajo «concienzudo», según personas cercanas a la negociación para convencer a Mathis de firmar por el Pucela.

Lachuer firmará por cuatro temporadas, pese a que en un primer momento la oferta blanquivioleta era de tres, y se convierte en el jugador de la Era Orta, con el contrato de más larga duración hasta el momento junto a Guille Bueno, ya que, por ejemplo, a Mohamed Jaouab se le hizo un contrato de tres años; así como a Jules Ponceau.

Para la dirección deportiva no se trata de un problema, ya que se considera que en el caso del Mathis se trata de un futbolista con una trayectoria ascendente, cuyo nuevo contrato no será el último y previsiblemente el próximo aquí o fuera será de más cuantía dada su evolución. También es obvio que se trata de una de las misivas de la parte del jugador en la negociación.

Necesidad deportiva

El futbolista de 24 años llega para cubrir una de las necesidades del equipo, a juico del cuerpo técnico. Lachuer es ese «medio mixto», al que aludió el entrenador, Guillermo Almada, hace poco más de dos semanas para completar la medular.

Un futbolista de ida y vuelta en el campo, que viene para completar el juego de Juric, Alani, Nikitscher y Meseguer, y a la espera de que Jules Ponceau sea ese futbolista de más visión en la medular.

Lachuer era uno de los jugadores más codiciados en Segunda División. Con cartel para dar el salto a Primera, el Leganés fue uno de los primeros equipos que preguntó por el de Martinica. Sin embargo, desde el club pepinero filtraron enseguida que no podía optar a un futbolista que pedía una ficha superior a los 350.000 euros. De ahí que ya pueda haber una pista bastante evidente de que se trata de uno de los futbolistas de más salario de los firmados hasta el momento.

Es en este punto, donde vuelve a aparecer la importancia del límite salarial de la plantilla para la presente temporada. Con la llegada de Lachuer, y según las palabras del propio copresidente del club, Gabriel Solares, en El Norte el pasado martes, «si no hay más salidas, solo podrá llegar un jugador».

De acuerdo a esto, y habiendo podido acelerar por el centrocampista tras la rescisión de Mamadou Sylla, ahora los esfuerzos se tienen que centrar en la salida de Selim Amallah, ya que otros jugadores que podrían salir y liberar el límite contractual del equipo a estas horas no tienen ofertas en firme u opciones que les convenzan para dejar el Real Valladolid.

Mathis Lachuer llegará en las próximas horas a Valladolid, y aunque su entorno explica que el jugador ha entrenado por su cuenta, es muy probable que tarde en entrar en los planes del técnico blanquivioleta, dada su exigencia física –tal y como ha demostrado con todas las incorporaciones–.

El ejemplo son futbolistas como Mohamed Jaouab, que áun no ha debutado, pero que llegó a Zorrilla el 1 de agosto (hace casi un mes); o el propio Ponceau, aunque es verdad que en el caso de este último ha tenido distintos problemas físicos.

Incoporaciones como Trilli, Pablo Tomeo o Guille Bueno también tardaron en entrar en el once, y solo en el caso de Guilherme en la portería ha sido un fijo desde su llegada a la disciplina blanquivioleta.