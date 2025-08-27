El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mathis Lachuer, en un partido de la pasada temporada en Anduva. Avelino Gómez
Real Valladolid

Mathis Lachuer será jugador del Real Valladolid en las próximas horas

El centrocampista francés firmará cuatro temporadas y se convertirá en ese medio de ida y vuelta que pide Almada

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:16

El Real Valladolid le ha ganado la mano al resto de equipos de Segunda División que pretendían a Mathis Lachuer. El jugador francés –si no ... sucede nada en el reconocimiento médico– será jugador blanquivioleta esta misma semana, tal y como adelantó el Diario AS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  4. 4

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  5. 5

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  6. 6

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  7. 7

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  8. 8 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  9. 9 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mathis Lachuer será jugador del Real Valladolid en las próximas horas

Mathis Lachuer será jugador del Real Valladolid en las próximas horas