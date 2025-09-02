El Real Valladolid incorpora a última hora a Sergi Canós a su banda izquierda El extremo llega procedente del Valencia, donde no contaba para Corberán

El Norte Valladolid Martes, 2 de septiembre 2025

Sergi Canós es la última de las piezas que incorpora el Real Valladolid a su plantilla 2025-26. Una operación, surgida en el último día de mercado y que se cerró horas antes de la medianoche, que es considerada por el club como una oportunidad para reforzar su banda izquierda. De este modo, Canós se unirá al croata Stipe Biuk.

Sergi Canós (Nules, Castellón, 1997), llega procedente del Valencia, donde se ejercitaba al margen en las últimas semanas ya que no contaba para Corberán. Su trayectoria apuntaba muy alto cuando, a los 17 años formando parte de la cantera del FC Barcelona, el Liverpool vino a por él para llevárselo para completar su formación. Después sería cedido al Brentford de la segunda inglesa, luego pasaría al Norwich City para volver un año después al Brentford, con el que lograría el ascenso a la Premier.

En 2023 fue cedido al Olympiacos, donde jugó ocho partidos antes de recalar en Valencia, con quien ha disputado 44 partidos en las dos últimas temporadas, una de ellas con Rubén Baraja en el banquillo. Dos campañas en las que su rendimiento y aportación han caído en picado. Ahora tratará de remontar en vuelo en Valladolid.

Canós, que se caracteria por su velocidad y aprovechar los balones al espacio, se desenvuelve en la banda izquierda aunque puede intercambiar y jugar también por derecha.

El extremo, con contrato con el Valencia hasta junio de 2027, emprende el mismo camino que antes tomaron jugadores como César Tárrega, Eray Cömert, Cenk,...