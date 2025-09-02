El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergi Canós, en una acción con la camiseta del Valencia CF. Las Provincias

El Real Valladolid incorpora a última hora a Sergi Canós a su banda izquierda

El extremo llega procedente del Valencia, donde no contaba para Corberán

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:00

Sergi Canós es la última de las piezas que incorpora el Real Valladolid a su plantilla 2025-26. Una operación, surgida en el último día de mercado y que se cerró horas antes de la medianoche, que es considerada por el club como una oportunidad para reforzar su banda izquierda. De este modo, Canós se unirá al croata Stipe Biuk.

Sergi Canós (Nules, Castellón, 1997), llega procedente del Valencia, donde se ejercitaba al margen en las últimas semanas ya que no contaba para Corberán. Su trayectoria apuntaba muy alto cuando, a los 17 años formando parte de la cantera del FC Barcelona, el Liverpool vino a por él para llevárselo para completar su formación. Después sería cedido al Brentford de la segunda inglesa, luego pasaría al Norwich City para volver un año después al Brentford, con el que lograría el ascenso a la Premier.

En 2023 fue cedido al Olympiacos, donde jugó ocho partidos antes de recalar en Valencia, con quien ha disputado 44 partidos en las dos últimas temporadas, una de ellas con Rubén Baraja en el banquillo. Dos campañas en las que su rendimiento y aportación han caído en picado. Ahora tratará de remontar en vuelo en Valladolid.

Canós, que se caracteria por su velocidad y aprovechar los balones al espacio, se desenvuelve en la banda izquierda aunque puede intercambiar y jugar también por derecha.

El extremo, con contrato con el Valencia hasta junio de 2027, emprende el mismo camino que antes tomaron jugadores como César Tárrega, Eray Cömert, Cenk,...

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  2. 2

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  3. 3

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  4. 4 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  5. 5

    Último chapuzón en las piscinas municipales: «Hay mucho que mejorar de cara a la próxima temporada»
  6. 6

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  7. 7

    El Ayuntamiento rebajará el 10% el Impuesto de Vehículos en 2026
  8. 8

    Muere un hombre y otro resulta herido en un accidente en Villacastín
  9. 9

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  10. 10 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Real Valladolid incorpora a última hora a Sergi Canós a su banda izquierda

El Real Valladolid incorpora a última hora a Sergi Canós a su banda izquierda