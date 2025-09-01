El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Amallah, en el centro de la imagen, en el entrenamiento matinal de este lunes. C. Espeso

El Real Valladolid rescinde el contrato de Amallah

El club abonará al marroquí el 25% de las cantidades que le correspondían hasta junio de 2027

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:47

Dos años después de llegar procedente del Standard de Lieja, Selim Amallah es ya historia en el Real Valladolid. El club ha anunciado este lunes la rescisión de su contrato, que le unía a Valladolid hasta junio de 2027, cumpliendo así con el deseo del jugador de abandonar Zorrilla para buscar otro equipo de superior categoría que le permita brillar y jugar el próximo Mundial de 2026.

Selim Amallah (1996) pone fin a su etapa como blanquivioleta tras disputar 33 partidos oficiales (incluyendo Copa) en dos etapas distintas. Llegó en el mercado invernal de la campaña 22-23, y en esa primera etapa llegó a jugar siete encuentros antes de caer lesionado en Valencia. En la 23-24 recaló en Valencia tras iniciar temporada en Valladolid y tampoco cuajó, sin el protagonismo deseado en el conjunto ché. De ahí que al año siguiente regresara tras cesión, jugando 24 partidos más y anotando cuatro goles que no sirvieron para que el equipo lograra la permanencia.

El club ha debido negociar la rescisión de su contrato, y le abonará el 25% de las cantidades que le correspondían en las dos temporadas que tenía firmadas. Con una ficha de alrededor de 800.000 euros, el club le pagará alrededor de 400.000 para liberar su ficha y algo de masa salarial para intentar algún movimiento de última hora en el cierre de mercado.

