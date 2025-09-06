El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trilli, Javi Sánchez y Ponceau, en el banquillo del Ibercaja Estadio. Carlos Gil-Roig
De nuevo, masticar arena

Fútbol de era, de era de pueblo

«Almada no responde a los patrones del entrenador alterado,prefiere la calma y el trabajo. O viceversa»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:35

Dado que la polisemia nos propone juegos traicioneros, adelanto que no emplearé el término 'era' como sinónimo de época, como «período de tiempo que se ... cuenta a partir de un hecho destacado», sino que aludiré al «espacio de tierra [...] donde se trillan las mieses». Apuntado este matiz, se puede afirmar que el Real Valladolid –y sus rivales de la categoría– ejercitan y brindan un 'fútbol de era'. El colorido del uniforme pucelano desplegado en Zaragoza, por lo demás, adecuaba la fotografía a la estación: amarillo veraniego como el del campo llano y extenso de la meseta una vez la espiga se dispone para la siega; un tono pajizo que se mantiene cuando la cosechadora completa su labor.

