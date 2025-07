Aires nuevos en Zorrilla: la afición confía en Almada y entiende la salida de Moro

El Real Valladolid echó a andar este martes en los Anexos al José Zorrilla, y lo hizo bajo la atenta mirada de una parte de ... la afición que no quiso perderse el primer entrenamiento del curso. Este arranque llega en un momento importante para el club, que acaba de cerrar un ciclo con la salida de Ronaldo como propietario para dar paso a una nueva directiva que asume el reto de devolver al equipo a la élite del fútbol español.

Uno de los focos de atención fue el nuevo entrenador, que empieza su etapa al frente del equipo. Además, la posible salida de Raúl Moro ha sido otro de los temas que ha suscitado debate. Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, la afición ya empieza a posicionarse.

Valentín Ferrero Abonado «Espero que traigan a alguien que pueda suplirlo»

«De momento no podemos juzgarlo, habrá que ver qué tal lo hace. Tiene un muy buen plantel en América, y esperamos que aquí también pueda demostrar su valía. Creo que lo hará mejor que el anterior».

«Sobre Raúl Moro no tengo mucho que opinar, la temporada pasada ya estaba prácticamente cerrado su fichaje por el Ajax. Ahora parece que la operación está casi hecha, con un traspaso que ronda los 12 millones. Solo espero que traigan a alguien que pueda suplirlo bien».

Ernesto Carrión Aficionado «Hace falta tiempo para que se vean resultados»

«La perspectiva sobre la nueva propiedad es muy buena, pero acaba de empezar y habrá que ver cómo se desarrolla todo. Las ideas pueden ser buenas, pero hace falta tiempo para que se vean resultados. Guillermo Almada viene con hechos, aunque esos hechos tendrá que demostrarlos aquí, en el Real Valladolid. En cuanto a Raúl Moro, todos aspiramos a más y mejor; creo que hay que dejarle salir y, si quiere, que vuelva en el futuro».

Rubén Mayo Gallinas Abonado «Le doy un voto de confianza y espero que nos lleve a Primera»

«El cambio de propiedad era necesario. El último año de Ronaldo nos hizo mucho daño, sobre todo por su dejadez y la falta de presencia. Ya en la rueda de prensa se dejaron claras sus intenciones, y ese cambio era imprescindible: cosas nuevas, aires nuevos, que creo que son muy positivos para el club».

«Al nuevo técnico no lo conozco, pero hay muy buenas referencias y hay que darle un margen de maniobra. No lo voy a juzgar sin conocerle; le doy un voto de confianza y espero que nos lleve a Primera. La venta de Raúl Moro, aunque dolorosa, es necesaria. Todos queríamos que continuara por su calidad, pero con el descenso y el límite salarial tan ajustado, no había otra opción. Le deseamos lo mejor, y que le vaya bien en el Ajax».

Alberto Merino Abonado «Da mucha pena que se pueda marchar por esa cantidad de dinero»

«Creo que el cambio va a ser muy bueno para la ciudad y para el equipo. Estábamos un poco desilusionados con la temporada pasada, y esto creo que nos dará un plus para volver a lo que fuimos hace dos años. Sobre Almada, tiene muy buena pinta; en América tiene un gran prestigio y creo que puede hacerlo bien aquí en España».

«En cuanto a Raúl Moro, es un muy buen jugador y muy querido por la afición. Una gran persona; cuando lo hemos encontrado por la ciudad siempre ha sido muy amable. Da mucha pena que se pueda marchar por esa cantidad de dinero».