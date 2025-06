El Súper Agropal Palencia sueña con el mejor regalo de la Caja Mágica: el ascenso a ACB

La ilusión del ascenso vuelve a dispararse en Palencia. El Súper Agropal encara este fin de semana la Final Four de ascenso a la ACB ... en Madrid tras una gesta en el 'play-off' frente al Monbus Obradoiro y con todos los ingredientes para soñar. Los de Luis Guil afrontan esta cita con confianza, refuerzos –el recién llegado Benoit Mbala, en sustitución del lesionado de gravedad Nkereuwem– y una afición volcada que teñirá de morado las gradas de la Caja Mágica. La primera piedra en el camino del sueño morado por retornar a la liga ACB tan solo una temporada más tarde de su histórico debut en la máxima competición nacional será el Flexicar Fuenlabrada. Los madrileños cuentan con el papel de favoritos después de terminar la temporada regular con muy buenas sensaciones y eliminar por 3-0 al Tizona Burgos en el 'play-off'. Los palentinos, por su parte, llegan a la Final Four sin presión y cargados de ilusión para dar estos dos últimos pasos con destino a la ACB.

El conjunto morado ha dispuesto de dos semanas para preparar esta Final Four y recuperarse físicamente de la exigente eliminatoria ante el Obradoiro. Una larga espera antes de volver a competir en la que Luis Guil ha terminado de pulir detalles con vistas a enfrentarse al Flexicar Fuenlabrada. «Estamos con ganas de que llegue ya porque se nos está haciendo un poco largo. Son dos semanas esperando un partido tan bonito y tan importante para nosotros. Era nuestro objetivo claro intentar clasificarnos para esta Final Four y luchar por el ascenso. Es un premio, pero no nos conformamos con esto, queremos intentar conseguir el premio gordo que sería ese ascenso para devolver a Palencia a la ACB», afirma.

El Flexicar Fuenlabrada parte como uno de los grandes favoritos al ascenso en esta Final Four tras terminar segundo en la fase regular. Los de Toni Ten eliminaron con contundencia al Tizona en el 'play-off'. Los problemas económicos durante el año no han frenado el trabajo del cuerpo técnico y la plantilla. Como precedentes, los dos enfrentamientos durante la temporada regular. Victoria madrileña en la primera vuelta por 82-73 y triunfo morado en la segunda por 89-88, cada uno de ellos en sus respectivos feudos.

«Nos encontramos contra el segundo clasificado de la liga. Eso dice todo en una competición tan dura como ha sido esta. Han sido muy regulares durante toda la temporada, junto con el Burgos quizá haya sido la mejor defensa de la Primera FEB. Un equipo con muchísimo talento, posiciones dobladas y jugadores de experiencia a nivel internacional. Espero un partido muy largo, muy duro, no espero un partido bonito y tenemos que estar preparados para ganar un partido por debajo de 75 puntos», adelanta Luis Guil.

Las claves del encuentro para el Súper Agropal Palencia pasan por su ataque. Superar de manera constante la solidez defensiva del Fuenlabrada para mantener el pulso en la anotación y evitar que los madrileños puedan correr al contragolpe. Los de Toni Ten son el equipo del 'play-off' que mejor mueve el balón, con 18,7 asistencias por partido, factor que deberá vigilar la defensa morada. «Tenemos que atacar bien. La base de nuestra defensa tiene que empezar con un buen ataque. Ellos corren contrataque y aprovechan los errores del equipo rival. Son un equipo físicamente muy bueno, muy duro, tanto interior como exteriormente. No debemos hacer malos tiros para poder hacer buenas transiciones y defender cinco contra cinco. Siempre hablo de la defensa, pero por primera vez creo que la clave está en el ataque», analiza Luis Guil.

La principal novedad en el Súper Agropal Palencia será el debut de Benoit Mbala. El interior camerunés apenas suma una semana de trabajo con el grupo y será el encargado de cubrir la baja del lesionado de gravedad Leslie Nkereuwem. Luis Guil, por su parte, alaba el enorme trabajo de Mbala en estos días y la rapidez de su aclimatación.

«Ha sido muy sorprendente su adaptación. Sabía que tácticamente era bueno, pero es increíble que después de una semana parezca que lleva con nosotros toda la temporada. Se sabe todos los sistemas, está totalmente integrado en el vestuario y tiene claro su papel para ocupar ese rol de Leslie de 'cuatro'-'cinco' diferente a lo que es Cameron y lo que es Chema, afirma el técnico del Súper Agropal, que medirá fuerzas con el Flexicar Fuenlabrada en la segunda semifinal en busca de disputar la final del domingo. Por el otro lado del cuadro, el Real Betis y el Movistar Estudiantes harán lo propio. Tres rivales de máximo nivel para los palentinos y tres de los grandes presupuestos de la competición.

«No creo que nadie nos considere favoritos. En una Final Four como esta, el único favorito es Estudiantes. Juegan en casa, son el mejor presupuesto y su objetivo todos los años es ascender sí o sí. La clasificación da ese papel de favoritos a otros porque nosotros hemos sido sextos. A un partido puede pasar cualquier cosa y lo que tengo claro es que hemos llegado en nuestro mejor momento a esta Final Four. Si esto nos va a dar para ascender no lo sé, pero seguro que nos da para competir», señala Luis Guil.

La tranquilidad y la ilusión mezclan en el Súper Agropal Palencia antes de la Final Four. El encuentro de mañana será el primero del curso sin retorno para el conjunto morado y Luis Guil asegura que están preparados para afrontar este reto. «Tenemos que utilizar todo lo que tengamos táctica, física y mentalmente para poder ganar. He jugado muchos partidos de este tipo y estoy muy tranquilo, porque sé que estamos preparados, incide Luis Guil. La eliminatoria ante el Obradoiro permitió al Súper Agropal dar un último paso adelante antes de llegar a pleno rendimiento a esta Final Four. «Hemos sido un poco más perros en la forma de jugar, saber aguantar las situaciones de faltas. Todo eso lo hemos hecho en este último mes y hemos crecido mucho, esa es la gran diferencia», concluye.