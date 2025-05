El Súper Agropal trabaja para fichar a otro jugador «en las próximas horas»

La cuenta atrás para vivir una nueva Final Four de ascenso a la ACB ha comenzado. El Súper Agropal Palencia ha regresado a los entrenamientos ... para preparar el encuentro de semifinales ante al Flexicar Fuenlabrada. El conjunto morado ha disfrutado de un pequeño descanso tras eliminar al Obradoiro y dispone de otros diez días de trabajo para pulir detalles antes de la lucha por regresar a la ACB.

La peor noticia para los palentinos fue la grave lesión de rodilla el pasado domingo de Leslie Nkereuwem. El pívot estadounidense con pasaporte nigeriano estaba completamente integrado dentro de la plantilla y la rotación de Luis Guil, aportando variantes diferentes dentro de los esquemas del técnico sevillano. Sin apenas tiempo de respuesta, el Súper Agropal busca ahora en el mercado un nuevo pívot con un perfil similar para completar de nuevo un 'roster' con doce jugadores para la Final Four.

La presencia de Leslie Nkereuwem en la Final Four estaba prácticamente descartada desde el momento de su lesión. Y el parte médico del club confirmó ayer que sufre la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo y lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Precisará de una intervención quirúrgica, que se efectuará en los próximos días. «Está claro que es una lesión muy importante y de larga duración que le tendrá lejos de la pista mínimo alrededor de un año», señala Luis Guil.

La lesión de Leslie Nkereuwem obliga al Súper Agropal Palencia a buscar en el mercado un refuerzo de última hora de cara a la Final Four. Una incorporación a contrarreloj que el conjunto morado espera concretar lo antes posible para que se adapte y disponga del mayor número de entrenamientos posible a las órdenes de Luis Guil antes del encuentro frente al Fuenlabrada. «Estamos trabajando en ese planteamiento de incorporar otro jugador y esperamos poder llevarlo a cabo en las próximas horas o el próximo día. Un jugador que nos aporte un poco lo que nos daba Leslie. Energía, defensa, rebote y posibilidad de defender tanto a 'cincos' como a 'cuatros'», explica Luis Guil.

El conjunto morado busca en el mercado un perfil similar al del pívot estadounidense con pasaporte nigeriano. En este momento de la temporada, con varias ligas terminadas, las opciones son variadas. La única condición para este último refuerzo es que no haya jugado en las ligas españolas y que no sea extracomunitario, al estar las dos plazas ocupadas por Kunkel y Krutwig. «Tiene que ser un jugador que haya jugado una competición en Europa que sea algo táctica y conozca bien el juego. Que tenga claro el rol que viene a desempeñar, somos un equipo con los roles muy marcados, un grupo muy cohesionado y con mucha química, aquí cada jugador se siente importante. Buscamos un jugador que encaje en esa rotación, en nuestra cabeza no está firmar a una superestrella que vaya a cambiar los roles del resto de jugadores», adelanta Luis Guil.

El conjunto palentino medirá fuerzas en la Final Four en la Caja Mágica contra el Fuenlabrada en semifinales. Un todo o nada ante un rival muy diferente al Monbus Obradoiro. «Cuenta con muchísimo talento también, pero sobre todo es muy consistente defensivamente, el mejor en este apartado junto a Burgos de la Liga. Va a ser un partido muy difícil ante un rival muy bien entrenado y muy sólido. Anotarles una canasta es muy complicado, como ya vimos en el partido que perdimos allí y en el que ganamos por una canasta en Palencia», subraya.

La plantilla morada cuenta con muchos jugadores con experiencia en la Final Four. Wintering, Manu Rodríguez, Chema González y Kamba lograron el ascenso hace dos temporadas con la camiseta morada en Burgos. Una experiencia que también tiene Xabi Oroz durante varios cursos con el Gipzukoa Basket, aunque sin el premio del ascenso. Krutwig es quien tiene ese recuerdo más reciente, tras conseguir el ascenso en la Final Four la temporada pasada con el Lleida. Otros dos con experiencia en ascensos, aunque de manera directa, son Tobias Borg (con Betis y Andorra) y Pablo Hernández, el pasado curso con Coruña. Jugadores con experiencia para poder volver a hacer historia y retornar a la ACB con el Súper Agropal Palencia.

«El equipo está preparado para este momento desde hace mucho tiempo. Tenía claro que el ascenso directo era casi imposible y teníamos que plantear la temporada para un 'play-off' y una Final Four de dos partidos. Llevamos toda la temporada pensando en este momento y así lo hemos demostrado en la serie contra el Obradoiro. Estamos capacitados para competir y poderle ganar a cualquiera», concluye.