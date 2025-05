Victoria y billete para la Final Four

Adrián García González Palencia Domingo, 25 de mayo 2025, 23:30 Comenta Compartir

Grande, no. Gigante. El Súper Agropal Palencia se hizo ayer gigante para tumbar al transatlántico del Monbus Obradoiro. Así, logró un triunfo excelso en un ... partido prácticamente perfecto del cuadro morado para sellar su billete a la Final Four de ascenso a la ACB. Todo el equipo dio un plus para vencer a uno de los mejores equipos de la competición, con la única mala noticia, la lesión de Leslie Nkereuwem –que apunta a ser de gravedad–. Los mejores fueron Kunkel (17), Tobias Borg (19) y Alec Wintering (26) para liderar la tercera victoria consecutiva para eliminar a los gallegos. La próxima parada para los de Luis Guil será el sábado 7 junio en las semifinales de la Final Four ante el Fuenlabrada.

Ver 40 fotos El encuentro comenzó con un acierto total por parte del Monbus Obradoiro desde el triple y un Súper Agropal Palencia desacertado. Los visitantes firmaron un primer parcial de 0-12 donde encontraron con mucha facilidad los espacios en la defensa morada para aprovechar lanzamientos liberados. Logró recuperar el marcador el conjunto palentino prácticamente de inmediato. Un triple de Manu Rodríguez abrió la veda y sendas canastas de Vaulet y Wintering neutralizaban el sensacional inicio gallego (7-12). Con el Pabellón enchufado, todo fue de cara para el Súper Agropal hasta incluso colocarse por delante en el marcador con un triple de Adam Kunkel (17-14). Félix Alonso no paraba el partido –pese al 0/5 de su equipo en lanzamientos de dos– y todavía hubo tiempo para un último dos más uno del propio Kunkel para cerrar el primer cuarto con cinco de ventaja para los de Luis Guil (20-15). «Gana el baloncesto de equipo. Saber cada uno lo que tiene que hacer, creer en el compañerismo y ser generoso, esa es la clave» Luis Guil Entrenador del Súper Agropal Palencia El paso por banquillos hizo recuperar la pólvora exterior a los dos equipos. Triple de Faggiano, respuesta de Dimitrov y nuevo golpe sobre la mesa de Barcello (23-21). El cuadro morado sustentó una vez más su juego en una intensa defensa (en el siguiente parcial solamente logró anotar Balvin con un mate), mientras Tobias Borg encontraba los espacios en la zona del Obradoiro (28-23). En esta ocasión, Félix Alonso sí paró el cronómetro en busca de soluciones. Un triple de Galán y tres tiros libres de Davison lograron mantener con vida a los gallegos ante el buen acierto exterior morado, con triples de Manu y Wintering (36-29). El partido fue subiendo en intensidad en la pista y afloraron varios enfrentamientos. Davison, Wintering, Galán o Vaulet aumentaron las revoluciones ante los constantes choques. Terminó mejor el cuarto Obradoiro, que se favoreció de esos parones para acudir a la personal (3-11 en el diferencial de lanzamientos libres en la primera mitad) y llegar al intermedio a tan solo dos puntos del Súper Agropal (43-41). Ver 41 fotos Noticia relacionada El Súper Agropal Palencia tumba al Obradoiro en la prórroga Monbus Obradoiro regresó mejor del descanso con tres tiros libres para Brodziansky y una canasta de Balvin desde la pintura para colocarse por delante en el marcador (44-46). Kunkel y Wintering devolvieron la ventaja a los palentinos, con técnica a Félix Alonso incluida (51-46). A partir de ese momento, el Súper Agropal Palencia colapsó en ataque, lo que aprovecharon los gallegos para equilibrar nuevamente la balanza e incluso colocarse con tres de ventaja (51-54). El Pabellón se quedó congelado, no por el marcador, sino por la lesión de Nkereuwem. El pívot abandonó la pista en camilla, después de lesionarse en la rodilla tras una mala caída. El pívot Nkereuwem tuvo que abandonar la pista en camilla después de sufrir una lesión en la rodilla tras una mala caída En los peores momentos del Súper Agropal, apareció Wintering para mantener al equipo con vida, con visitas constantes a la línea de tiros libres. Dimitrov equilibró la balanza con la última canasta del tercer cuarto para llegar al cuarto con 59-59. Con todo por decidir, el Súper Agropal Palencia fue el primero en dar un golpe sobre la mesa. Dos más uno de Krutwig y dos triples consecutivos, de Borg y de Kunkel, para disponer de la primera renta importante (68-62). Félix Alonso recolocó a los suyos con un tiempo muerto y el Obradoiro logró aferrarse al encuentro gracias a una acción de dos más uno de Balvin. Los dos equipos entraron en una guerra de triples donde Kunkel y Borg pusieron la pólvora para los de Guil, aunque los gallegos supieron mantener ese acierto para volver a acercarse con dos triples de Davison (76-74). En el momento decisivo, respondió con creces el Súper Agropal. Canasta de Wintering y triple de Manu bajo la bocina para encender la mecha de la rebelión en el Pabellón Municipal a falta de tres minutos. Wintering, por enésima vez, y una antideportiva de Quintela sobre el propio Wintering permitió al cuadro morado matar el encuentro. Borg desde el triple le puso el lazo al triunfo con un más diez a falta de poco menos de dos minutos (90-80). Lo intentaron los gallegos con un último triple, pero una antideportiva de Davison hundió cualquier opción de remontada. Victoria por 92-83 y billete directo a la Final Four.

