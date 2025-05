El Fuenlabrada, próximo obstáculo del Súper Agropal Palencia en su lucha por volver a ACB

El sueño palentino de tocar el cielo con las manos sigue más vivo que nunca. El Súper Agropal Palencia ha sellado su billete a la ... Final Four de ascenso a la ACB tras una vibrante eliminatoria ante el Monbus Obradoiro, que culminó con dos victorias épicas que desataron la locura en el Pabellón. El conjunto palentino compitió al máximo nivel en los cuatro enfrentamientos de la serie, con un claro punto de inflexión en el segundo duelo en Santiago. El triunfo a domicilio permitió a los de Luis Guil recuperar el factor cancha y sentenciar la eliminatoria en suelo local (1-3). La próxima parada será una Final Four que todavía no cuenta con destino fijo y donde se medirá en semifinales al Flexicar Fuenlabrada, subcampeón de Primera FEB y que ganó su serie al Tizona por 3-0. Otro duro rival en el camino para Palencia que, pese a vivir una temporada muy dura y donde ha sufrido dos lesiones de gravedad en su plantilla, está a dos partidos de volver a tocar el cielo de la ACB.

La Final Four se disputará el fin de semana del 7 y 8 de junio en una sede aún por determinar. La primera semifinal enfrentará al Flexicar Fuenlabrada y al Súper Agropal Palencia –que en liga ha ganado cada uno su partido como local–, mientras que en la segunda, el Movistar Estudiantes espera rival, que saldrá del quinto partido entre Real Betis y Cartagena que se disputará este viernes. El conjunto palentino dispone ahora de dos semanas para recuperarse del desgaste físico tras la serie frente al Monbus Obradoiro y llegar en las mejores condiciones posibles a esa última fase. Los dos madrileños, Fuenlabrada y Estudiantes, llegarán más descansados tras ganar por 3-0, mientras que el más perjudicado en ese aspecto será el ganador de la serie entre Betis y Cartagena, que apenas tendrá una semana de preparación.

El pase a la Final Four es el broche de oro a una temporada, con algún bache, pero muy buena por parte del Súper Agropal Palencia en líneas generales. Los de Luis Guil han alcanzado el objetivo de clasificarse para esta final y afrontarán las semifinales ante el Fuenlabrada sin presión y obligación, pero sí con motivación por luchar por ese deseado ascenso. «La valoración de la temporada es increíble. Hemos tenido claro lo que queríamos hacer y hemos esperado el momento para hacerlo. Ha ganado el baloncesto de equipo, saber cada uno su rol, creer en el compañero y ser generoso. Este equipo ha creído en todo, ha jugado junto y esa es la clave de nuestra temporada. Vamos a seguir en esta línea, vamos a jugar ante equipazos y estamos preparados para intentar volver a llevar a Palencia a la ACB», argumentó Luis Guil.

La afición palentina ha sido clave en esta serie frente al Monbus Obradoiro. El Pabellón Municipal visitó sus mejores galas con sendos llenos para empujar a los suyos para conseguir dos triunfos claves para rematar la serie. De cara a la Final Four, pese a desconocerse todavía la sede, se espera nuevamente un desplazamiento masivo para tratar de ser ese sexto jugador como sucedió en la última Final Four en el Coliseum de Burgos en 2023. «La diferencia con otras aficiones es que otras están muy bien cuando se gana. La afición de Palencia el año pasado, no se me va a olvidar en mi vida, el día del descenso y el viaje de 500 personas a Bilbao con el equipo descendido. En las malas y en las buenas, esto que se vive en Palencia en único», reconoció el técnico morado.

El Súper Agropal Palencia selló su billete para una Final Four que todavía busca ubicación. Hasta el momento la Federación Española de Baloncesto no ha anunciado las posibles sedes. Se apuntaba que la candidatura de Santiago propuesta por el Monbus Obradoiro era la principal favorita, pero tras la eliminación de los gallegos a manos del Súper Agropal, la sede es una gran incógnita. Con dos equipos madrileños en esta fase final, todo apunta a que será Madrid el escenario de esta final a cuatro. El Polideportivo Príncipes de Asturias de Pinto o el Polideportivo Fernando Martín de Fuenlabrada serían dos de las opciones que se estarían manejando en estos momentos. El antecedente más reciente es la Final Four de la temporada pasada que se disputó en el Madrid Arena. La Federación hizo oficial la sede apenas una semana antes de jugarse, por lo que a priori, habrá que esperar a finales de la presente semana para conocer dónde se disputará la Final Four en la que Palencia tratará de retornar a la ACB.

Con la moral por las nubes, pero también con la cautela que exige un reto de tal magnitud, el Súper Agropal afronta ahora dos semanas decisivas para preparar la gran cita. El sueño del regreso a la ACB está a solo dos pasos, y en Palencia ya se respira esa mezcla de ilusión, orgullo y ambición de volver a estar con los mejores.