«El ascenso a la ACB no es una obligación, pero sí nuestro objetivo»

El Súper Agropal Palencia está a solo dos victorias de regresar a la Liga ACB, tras una temporada de máxima exigencia que ha culminado con ... una emocionante clasificación para la Final Four. El equipo morado logró eliminar al Monbus Obradoiro en cuartos de final, asegurando su lugar en la fase decisiva que se disputará en la Caja Mágica de Madrid el 7 y 8 de junio. Una eliminatoria ante uno de los grandes favoritos donde todo el conjunto morado dio un paso adelante.

Una de las grandes revelaciones de la serie fue Dimitar Dimitrov. El ala-pívot búlgaro de 32 años dio un paso adelante clave para vencer al conjunto gallego, disputando sus mejores partidos desde que viste la camiseta del Súper Agropal. Dimitrov aportó 11 puntos y una diferencia de diez en el más menos con él en pista en el tercer partido. Registros que replicó en el cuarto y definitivo partido, con 7 puntos y la mejor diferencia de puntos de toda la plantilla (+12 con el búlgaro en pista). Dos grandes actuaciones para sumar confianza de cara a la Final Four.

–¿Qué balance hace de su temporada hasta el momento?

–El balance es positivo. Ahora mismo me encuentro muy bien, ya que ganamos el partido contra el Obradoiro. Estoy muy contento de que vayamos a la Final Four y podamos luchar por el ascenso que todos queríamos desde el inicio de la temporada. Aunque a nivel personal no ha sido una temporada especialmente buena. No fue cómo esperaba. Tuve pequeñas lesiones que me sacaron del ritmo, pero ahora lo más importante es terminar bien la temporada. Espero estar al máximo en esta Final Four.

–Este es su primer año en España. ¿Le ha costado adaptarse?

–Me gusta mucho Palencia como ciudad, pero es cierto que me costó adaptarme a la Liga. No esperaba que fuera tan fuerte ni que el nivel fuera tan alto. Una vez superado eso, estoy contento aquí y espero acabar bien la temporada en la Final Four.

–Ha desempeñado un papel clave en el 'play-off' contra el Obradoiro. ¿Cuál fue lo más importante para que diese ese paso adelante?

–Creo que mantener la concentración durante toda la temporada, incluso con los altibajos que tuve. Esa es la clave, mantenerse concentrado y trabajar duro. Sé que puedo jugar, conozco mis puntos fuertes y mis debilidades y estoy contento de haber demostrado que puedo competir aquí.

–El verano pasado, cuando recibió la llamada de Luis Guil, ¿cómo le convenció para venir a Palencia?

–Tenía claro que quería salir de mi país. Había varias opciones en distintas ligas, pero Luis me habló del club, de su filosofía y de sus ambiciones. Yo quería alcanzar el nivel más alto posible y creo que tomé la decisión correcta al venir a Palencia.

Su adaptación «Me costó, no esperaba que el nivel fuera tan alto, pero quiero acabar bien la temporada»

–Han creado una familia en el vestuario. ¿Qué importancia tiene a la hora de lograr victorias?

–Es muy importante. Realmente hemos creado una familia. Tenemos un gran grupo de chicos, todos somos amigos y creo que es el mejor ambiente en el que he jugado. Tal vez durante la temporada nos costó un poco, pero al final del 'play-off' todo el mundo ha visto que estamos unidos, y eso fue clave para ganar la serie contra el Obradoiro.

–La afición ha sido otra de las claves esta temporada. ¿Qué ha supuesto para el equipo? ¿Había vivido antes un ambiente así?

–Si miras el balance entre partidos en casa y fuera, ves cuánto nos apoyan los aficionados. Es algo evidente. Son un gran apoyo y es increíble cómo se vuelcan con nosotros. Siempre tenemos un grupo de seguidores acompañándonos, y jugar en el Pabellón es especial. Después del último partido contra el Obradoiro, cuando vi a toda esa gente de pie, pensé que echaré de menos esto en el futuro. En cuanto al ambiente, había vivido algo similar en mi último año, en una ciudad pequeña donde el baloncesto también lo era todo para los aficionados, pero con algo menos de público.

–¿Qué ha supuesto para usted este año en Palencia?

–Esta es mi decimotercera temporada como profesional y siempre quise lograr algo fuera de mi país. Ya había jugado fuera, pero no en equipos ganadores. Así que venir aquí y formar parte de un equipo competitivo en una liga fuerte era un objetivo. Creo que, hasta ahora, lo estamos haciendo bien. Pero todavía nos quedan dos partidos por delante.

La Final Four «Nadie quiere irse sabiendo que estuvimos cerca de ascender pero no lo conseguimos»

–¿Cómo llega el equipo a esta Final Four?

–Creo que todos estamos motivados. Todos queremos llegar al final, porque ha sido una temporada larga. Llevamos aquí casi nueve meses y nadie quiere irse sabiendo que pudimos ascender, que estuvimos cerca pero no lo conseguimos, así que todos están concentrados. Creo que todos van a dar el 120% en la pista contra el Fuenlabrada y espero que también en la final. Así que, como dice Luis, es baloncesto. Una vez tienes que perder y otra tienes que ganar, pero espero que al final del partido demos lo mejor de nosotros mismos y, sea cual sea el resultado, estemos contentos con el esfuerzo realizado.

–Equipos como el Fuenlabrada o el Estudiantes marcan el ascenso como objetivo. ¿Cuál es el del Súper Agropal?

–Cuando hablé con Luis antes de venir, me dijo que el objetivo era el ascenso. No es algo obligatorio, pero ese es el objetivo. A mí siempre me gusta trabajar, jugar en un club que tiene un objetivo importante. Puede que sea difícil conseguirlo, pero al menos luchas por algo. Mi aportación al equipo y mi trabajo, al igual que el de todos mis compañeros, es para conseguir ese ascenso.

–Muchos aficionados palentinos viajarán a Madrid para ver la Final Four. ¿Puede suponer eso un extra de presión por hacerlo bien?

–No creo que nos genere presión. Con la afición aquí, si comparamos jugar aquí y jugar fuera, los datos hablan por sí solos. Es increíble, así que creo que para nosotros, como jugadores profesionales, la presión es como una bendición, tener la presión de rendir y crecer. Así que no creo que vaya a ser una presión, creo que nos va a servir de gran ayuda.