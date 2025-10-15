El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la directora general de Presupuestos, Maribel Campos, presentan el proyecto. Miriam Chacón-Ical

La Junta programa la mayor inversión de la historia en Palencia, con 151 millones de euros

Las partidas para obras e infraestructuras crecen casi el 70% con actuaciones como el nuevo polígono industrial de Villamuriel, que recibirá 12 millones

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:44

Comenta

Villamuriel de Cerrato. Este es sin duda el nombre estrella de los presupuestos de la Junta de Castilla y León relativos a la provincia de ... Palencia. El proyecto de cuentas para 2026 presentado el martes por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y que se ha registrado este miércoles en las Cortes regionales, recoge un plan de inversiones provincializado en el que la localidad de Villamuriel se convierte en la gran protagonista de las partidas consignadas por el Gobierno autonómico.

