La Junta programa la mayor inversión de la historia en Palencia, con 151 millones de euros

Villamuriel de Cerrato. Este es sin duda el nombre estrella de los presupuestos de la Junta de Castilla y León relativos a la provincia de ... Palencia. El proyecto de cuentas para 2026 presentado el martes por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y que se ha registrado este miércoles en las Cortes regionales, recoge un plan de inversiones provincializado en el que la localidad de Villamuriel se convierte en la gran protagonista de las partidas consignadas por el Gobierno autonómico.

En esta ocasión, el proyecto de presupuestos de la Junta reserva para Palencia en su plan de inversiones 151.509.953 euros, una cuantía sensiblemente superior a la que se consignó en la propuesta de 2025, que finalmente no llegó a aprobarse, por lo que no entró en vigor, y que consignaba para inversiones reales en la provincia 126 millones de euros.

Sin embargo, la comparativa debe hacerse con el año 2024, dado que esas cuentas sí lograron su aprobación en el parlamento autonómico. Para ese año, se presupuestaron en el Capítulo 6, que recoge proyectos de consejerías, organismos autónomos, entes, empresas y fundaciones públicas, 89,2 millones de euros. Para 2026, esa inversión real crece a 151,5 millones, con lo que el incremento porcentual el del 69,85%.

Y como se ha dicho, Villamuriel es esta vez la joya de la corona. No se trata de encabece más epígrafes que cualquier otro municipio palentino o que reciba la mayor cuantía de las asignadas a Palencia -para eso está el Hospital Río Carrión-, Villamuriel destaca porque recibe una de las más destacadas inversiones, que, además, puede considerarse la novedad más importante de todo el largo listado referido a la provincia.

Se trata de una partida de 12 millones de euros, destinados a la construcción del nuevo polígono industrial de la localidad, La Gijona, que supone la planificación urbanística de más de 1,5 millones de metros cuadrados para el desarrollo de actividades económicas y logísticas.

Este nuevo polígono, que estará situado al este del municipio, en el cruce de las autovías A67 y A62 y con fachada a la línea ferroviaria, viene a satisfacer la elevada demanda de suelo industrial que se ha detectado en la zona. Según el protocolo firmado en enero por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente con el Ayuntamiento de Villamuriel, la inversión global necesaria para impulsar este polígono es de 29 millones de euros, de los que 12 ya figuran en el proyecto de presupuestos de la Junta para el año 2026.

Esta partida se incluye en el listado de actuaciones previsto por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que se ha comprometido a asumir los costes de urbanización, liberando al Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato de cualquier afectación económica en este aspecto. «Es la gran novedad de los presupuestos para Palencia Palencia», ha destacado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha destacado el firme compromiso de la Junta con este proyecto. «Si recogemos una partida tan importante es porque nos interesa firmemente que esta actuación se lleve a cabo cuanto antes. Somos muy optimistas en cuanto a su desarrollo y su futura ocupación, porque en cuanto lo hemos anunciado hemos tenido ya tres reservas por parte de empresas. El compromiso es firme y creo que esta dotación presupuestaria le da una mayor credibilidad», destacó el consejero, que ha recordado además que precisamente entre los fondos de sus propia consejería se recoge otra inversión de 700.000 euros también para aspectos relativos al desarrollo industrial, en este caso para el llamado parque de proveedores.

Pero el listado relativo al impulso de las áreas de actividad económica en la provincia es mucho más amplio, con actuaciones que van del norte al sur de la provincia y que figuran en diferentes apartados de ese plan regional de inversiones. De esta forma, se recogen 100.000 euros para el polígono de Dueñas y otros 50.000, para el de Grijota. Aunque, como en ejercicios anteriores, vuelve a tener también protagonismo el edificio Incubatech, en Magaz de Pisuerga, que quiere convertirse en un centro de empresas de innovación tecnológica, vinculadas al sector de la agroalimentación. Este proyecto, que forma parte del polígono de Magaz, que ya e encuentra en construcción, contará con una partida para 2026 de 1.695.677 euros.

Del mismo modo, y también con fondos de Somacyl se configura otra importante partida destinada al desarrollo industrial de Aguilar de Campoo, aunque, en este caso, los fondos se dedicarán a la creación de un polígono residencial que cubra la demanda de viviendas derivada de la expansión económica de la villa norteña. Se trata de una partida de 2 millones de euros para la construcción de viviendas de protección oficial en el área de Vega de las Claras, otro compromiso asumido por la Junta sobre una superficie total de 197.104 metros cuadrados, de los cuales 175.287 metros cuadrados son superficie neta urbanizable, y una edificabilidad máxima de 105.172 metros, destinada a la construcción de 805 viviendas, más de la mitad de ellas de protección pública.

En cuanto a la política de vivienda, otro de los aspectos sobre los que quiere incidir la Junta, en los presupuestos de Somacyl se incluye una consignación de casi 4,5 millones para edificar viviendas que se pondrán a la venta. Son casi 2 millones para Villamuriel; 1,5 millones para Saldaña y otro millón para Grijota.

También figura una anualidad de 3,7 millones para el edificio de viviendas en alquiler para jóvenes que se está construyendo en el barrio de Nueva Balastera de la capital palentina.

Pero además de los fondos de Somacyl, también la Consejería de Medio Ambiente recoge diferentes partidas para la recuperación de viviendas en los municipios, entre ellas, 556.000 euros para el programa Rehabitare.

En cuanto a las Consejerías, si se exceptúa Sanidad por la obra del Hospital, es Agricultura la que más fondos destina a la provincia de Palencia, más de 18,25 millones de euros. En gran medida, destinados a la mejora de las comunidades de regadío. En este sentido, solo la modernización de la red correspondiente al Bajo Carrión recibirá 10,4 millones de euros. La de Carrión, Saldaña y Villamoronta, 640.000 euros para la Fase 1 y otros 200.000, para la Fase 2. En el caso de Palenzuela-Quintana del Puente, son 540.000 euros. Y también hay una pequeña aportación de 10.000 euros para uno de los sectores del Canal del Pisuerga.

En cuanto a Medio Ambiente, destacan los casi 4 millones para la restauración ambiental de espacios mineros, además de las diferentes partidas para la prevención de incendios forestales. (3,8 millones para tratamientos selvícolas; más de un millón para las cuadrillas helitransportadas, 771.000 para el aprovechamiento de recursos madereros, o 446.000 euros para la mejora de la maquinaria, entre otro largo número de partidas ya de menor entidad también destinadas a combatir el fuego).

Además, desde la Fundación Patrimonio Natural, se plantean también medidas de carácter ambiental para mejorar los espacios naturales de la provincia. Un ejemplo claro es el embalse de Ruesga y sus entornos, para los que figuran proyectos como la senda circular (580.000 euros), un alojamiento accesible de montaña (500.000) u otras infraestructuras (200.000).

También se recogen obras como la restauración de la estación del 'tren burra' en Mazariegos o la construcción de una pasarela para el avistamiento de aves en la Laguna de la Nava, ambas con 200.000 euros.

Y con respecto al área de Movilidad, en donde figuran las partidas dirigidas a la majora de la red viaria, la actuación más destacada que se incluye para 2026 es la conclusión de la variante de Guardo, que recibe 3 millones de euros. Mientras, para las diferentes intervenciones en la conservación de las carreteras se reservan 4,2 millones. En este ámbito, también se incluye una partida de 885.000 euros para avanzar en la modernización de la carretera CL-627 entre Cervera y Cantabria. Además, para la mejora del firme se recogen actuaciones próximas a Guardo en las vías que unen esta localidad con Fresno del Río y Santibáñez, entre otro largo listado de actuaciones de renovación de la señalización, mejoras en los cruces y repintado de vías.