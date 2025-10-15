El bloque técnico del Hospital sigue a la cabeza de las inversiones

Son las grandes promesas. Las más esperadas, la construcción del nuevo Hospital y la puesta en funcionamiento de una unidad propia de radioterapia en la ... capital palentina. Ambas vienen apareciendo con fuerza en los últimos años en las cuentas que prevé la Junta para siguiente ejercicio, especialmente la construcción de un bloque de especialidades para el complejo hospitalario, que ya se encuentra en fase de construcción, aunque en estos momento se mantiene paralizada.

La Junta negocia con la empresa adjudicataria de los trabajos una modificación del contrato, ya que la mercantil considera que el precio de adjudicación es insuficiente. «Se está hablando con la empresa y nuestra previsión es que la obra continúe, porque no existe ningún motivo fundamentado para que se suspenda. Y nuestro trabajo es presupuestar el dinero que necesite esa obra para el próximo año», explica Carlos Fernández Carriedo, en referencia a la consignación de 49,7 millones de euros para la construcción de ese bloque técnico del Hospital Río Carrión, la mayor partida del presupuesto de inversiones para Palencia.

Además, también se incluyen cinco millones para el equipamiento hospitalario y otros 1,1 millones para la ejecución de otras obras. En cuanto a la radioterapia, la inversión para completar los trabajos de construcción es de 985.236 euros. Del mismo modo, se recoge una partida de 355.000 euros para el centro de salud de Venta de Baños.

Las cuentas para el próximo año, en el área de Familia, incluyen también una partida de un millón de euros para ejecutar obras de mejora de la accesibilidad destinadas a las personas mayores y 887.000 euros para actuaciones en residencias de la tercera edad. Otra inversión destacada son los casi 200.000 euros para la modernización del albergue juvenil de Arbejal.

Asimismo, en el Plan de Bioenergía, se incorpora una partida de casi 1,5 millones de euros para ejecutar el proyecto de construcción de una red de calor en Aguilar de Campoo. Asimismo, figuran medio millón para la reintroducción de los linces en la fauna de la provincia y otros 400.000 euros para reconstruir balsas para ganadería en las zonas afectadas por los incendios.