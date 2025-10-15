El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras del bloque técnico del Hospital de Palencia. Marta Moras
Palencia

El bloque técnico del Hospital sigue a la cabeza de las inversiones

La unidad de radioterapia mantiene una partida de casi un millón de euros

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:25

Comenta

Son las grandes promesas. Las más esperadas, la construcción del nuevo Hospital y la puesta en funcionamiento de una unidad propia de radioterapia en la ... capital palentina. Ambas vienen apareciendo con fuerza en los últimos años en las cuentas que prevé la Junta para siguiente ejercicio, especialmente la construcción de un bloque de especialidades para el complejo hospitalario, que ya se encuentra en fase de construcción, aunque en estos momento se mantiene paralizada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  5. 5

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  6. 6 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  7. 7

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  8. 8

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  9. 9

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol
  10. 10

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El bloque técnico del Hospital sigue a la cabeza de las inversiones

El bloque técnico del Hospital sigue a la cabeza de las inversiones