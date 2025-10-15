El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carriedo saluda tras registrar el proyecto de presupuestos. Miriam Chacón-Ical
Presupuestos de la Junta

«Se ve reflejado el alto compromiso de la Junta con Palencia»

El consejero de Economía y Hacienda destaca el crecimiento de las inversiones en la provincia, que se se eleva a casi el 70%

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:12

Comenta

«En términos de novedad presupuestaria, debemos destacar el nuevo polígono de Villamuriel, que va con un importe de 12 millones, lo que permite impulsar ... todas esas obras que hemos venido anunciando. Es una actuación muy relevante, como lo es también en el ámbito de los polígonos industriales la obra del edificio de Incubatech, que estará en Magaz», destacó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al ofrecer su primera valoración sobre el plan de inversiones previsto para la provincia de Palencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  5. 5

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  6. 6 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  7. 7

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  8. 8

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  9. 9

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol
  10. 10

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Se ve reflejado el alto compromiso de la Junta con Palencia»

«Se ve reflejado el alto compromiso de la Junta con Palencia»