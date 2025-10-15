«Se ve reflejado el alto compromiso de la Junta con Palencia»

«En términos de novedad presupuestaria, debemos destacar el nuevo polígono de Villamuriel, que va con un importe de 12 millones, lo que permite impulsar ... todas esas obras que hemos venido anunciando. Es una actuación muy relevante, como lo es también en el ámbito de los polígonos industriales la obra del edificio de Incubatech, que estará en Magaz», destacó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al ofrecer su primera valoración sobre el plan de inversiones previsto para la provincia de Palencia.

El consejero señaló que, aúnque el presupuesto de la Junta no se caracteriza por su nivel de inversión, sino por la prestación de servicios públicos, en el caso de Palencia, la inversión es especialmente relevante, ya que se eleva a 151 millones de euros, lo que supone un aumento de las partidas de casi el 70% con respecto a las aprobadas para el año 2024.

Carriedo quiso también destacar la importante inyección económica para la modernización de regadíos y el impulso final para la variante de Guardo, así como las obras del instituto Jorge Manrique, el colegio de Dueñas o la reforma del Campo de la Juventud. «En todo presupuesto hay obras que aparecen por primera vez, pero también otras plurianuales, que se vienen ejecutando y que hay que incluir las anualidades correspondientes», aseveró el consejero, quien destacó que se trata de un «buen presupuesto» para Palencia.

«Es el mayor importe histórico que han tenido las inversiones de la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia, que se eleva a 151 millones de euros, con un incremento muy notable frente al presupuesto anterior, de casi el 70%», resumió Carriedo.