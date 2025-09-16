El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Súper Agropal Palencia ganó el sábado la Copa Castilla y León ante el San Pablo Burgos. Marta Moras

Cierre a la pretemporada del Súper Agropal Palencia con dos amistosos en cuatro días

El equipo palentino recibe este martes al UEMC Valladolid con la vuelta de Kamba y Ugochukwu y el viernes viaja al Principado para jugar ante el Oviedo

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:13

El Súper Agropal Palencia regresa este martes al parqué del Pabellón Municipal de Deportes tras proclamarse campeón de Castilla y León el pasado sábado ante ... el San Pablo Burgos de ACB. Los de Natxo Lezkano afrontan la última semana de pretemporada con amistosos antes de preparar el estreno liguero a domicilio frente al Palmer Basket Mallorca. El penúltimo ensayo será a las 20:30 horas en el Pabellón Municipal ante el UEMC CBC Valladolid, en un derbi especial con carácter solidario. El club ha organizado una rifa cuya recaudación íntegra será destinada a ayudar a la Montaña Palentina tras los incendios sufridos este verano. Los de Natxo Lezkano llegan a esta penúltima cita de pretemporada en un gran momento de forma, sumando buenas sensaciones y tras pleno de triunfos hasta el momento. Además, a ello se suma la recuperación de algunos de los lesionados y el regreso de Mathieu Kamba, que tendrá sus primeros minutos después de la grave lesión que sufrió la temporada pasada.

