Cierre a la pretemporada del Súper Agropal Palencia con dos amistosos en cuatro días

El Súper Agropal Palencia regresa este martes al parqué del Pabellón Municipal de Deportes tras proclamarse campeón de Castilla y León el pasado sábado ante ... el San Pablo Burgos de ACB. Los de Natxo Lezkano afrontan la última semana de pretemporada con amistosos antes de preparar el estreno liguero a domicilio frente al Palmer Basket Mallorca. El penúltimo ensayo será a las 20:30 horas en el Pabellón Municipal ante el UEMC CBC Valladolid, en un derbi especial con carácter solidario. El club ha organizado una rifa cuya recaudación íntegra será destinada a ayudar a la Montaña Palentina tras los incendios sufridos este verano. Los de Natxo Lezkano llegan a esta penúltima cita de pretemporada en un gran momento de forma, sumando buenas sensaciones y tras pleno de triunfos hasta el momento. Además, a ello se suma la recuperación de algunos de los lesionados y el regreso de Mathieu Kamba, que tendrá sus primeros minutos después de la grave lesión que sufrió la temporada pasada.

Las buenas sensaciones mostradas en la pista durante los últimos amistosos se están viendo acompañadas también con el regreso de lesionados y ausentes. Tobias Borg ya disputó el encuentro ante el San Pablo Burgos, pese a hacerlo con restricción de minutos, y Natxo Lezkano recuperará a otros dos jugadores para recibir al conjunto vallisoletano. Mathieu Kamba volverá a vestirse de corto tras siete meses de recuperación (se rompió el tendón de Aquiles el pasado curso), y Ugochukwu volverá a contar con minutos tras lesionarse en su debut frente al Tizona. «Estamos recuperados a nivel físico y vamos recuperando jugadores. Creo que Mathieu Kamba va a formar parte de los jugadores que cuenten con minutos, aunque con limitaciones, al igual que Stephen Ugochukwu. Asimismo, tendremos la posibilidad de reservar a algunos jugadores que han ido acumulando más tiempo de juego. Contentos de por fin tener a la gran mayoría a disposición para jugar», hace hincapié Natxo Lezkano.

La visita del UEMC CBC Valladolid será un partido más en la hoja de ruta de los palentinos para llegar con las mejores sensaciones posibles al inicio liguero. Quinta prueba de pretemporada ante un equipo de una categoría inferior y donde el objetivo vuelve a ser sacar el mayor número de aspectos positivos, además de evitar las lesiones. «Planteamos el partido de la misma manera que el resto de partidos de pretemporada, aunque no sea como el del último día ante el Burgos, que era una final de Copa y siempre hace un poco más de ilusión. Sabemos que lo importante no es el resultado sino ir cogiendo sensaciones, ritmo de competición, jugar contra gente ante la que no juegas normalmente y con la intención de que nos sea útil. Y que los jugadores nuevos que vayan cogiendo confianza y conociendo a sus compañeros», argumenta Lezkano.

Los pies en el suelo

Los buenos resultados y el notable crecimiento del equipo palentino durante la pretemporada no impiden a Natxo Lezkano mantener los pies en el suelo. El técnico vasco y su mensaje de cautela apuntan directamente al arranque liguero. El de Portugalete sigue restando importancia a los resultados durante estas semanas de preparación y coloca el foco sobre la utilidad que están teniendo estos encuentros para que el equipo continúe dando pasos adelante. «Siempre le quito valor a todo lo que pasa en pretemporada, lo importante es lo que pasa después. Puedes tener una pretemporada muy mala y empezar muy bien, o al revés. Está claro que ir construyendo sobre victorias es importante, pero si hubiésemos perdido algún partido de los que hemos disputado, estaríamos igual. Le damos valor a que los partidos nos sean útiles, no sufrir lesiones y luego, ganar, que queda en un quinto plano», reconoce el técnico del Súper Agropal Palencia.

99% de abonos renovados

Los abonados del conjunto morado podrán disfrutar de manera gratuita de este amistoso ante el Valladolid al estar incluido dentro del abono. El club anunciaba además a través de sus redes sociales que el 99% de los abonados de la pasada temporada han renovado su compromiso con el Súper Agropal Palencia tras cerrarse el plazo estipulado.

Durante este lunes y martes, los abonados tienen la posibilidad de mejorar sus asientos. Este alto porcentaje de renovaciones provoca que el club solamente vaya a sacar 31 nuevos abonos a la venta. Estas nuevas altas comenzarán los días 17,18 y 19 para los simpatizantes y para quienes adquirieron los 'packs' de media temporada el año pasado. Por último, el día 22 se abrirá el plazo para las nuevas altas en caso de que todavía no se hubiesen agotado los abonos disponibles.

La recaudación ante el UEMC Valladolid se destinará a ayudar a la Montaña Palentina por los incendios de este verano

El encuentro frente al conjunto vallisoletano servirá además como una prueba más de cohesión en una plantilla que ha mantenido el bloque de la pasada campaña y que ha sumado incorporaciones llamadas a dar un salto competitivo. La afición palentina tendrá así la ocasión de ver por tercera vez en esta pretemporada cómo se van acoplando las piezas en una semana clave, donde el equipo busca llegar con ritmo y confianza al debut oficial.

Con las novedades de Kamba y Ugochukwu, el Súper Agropal Palencia inicia su última semana de pretemporada antes de disputar dos encuentros amistosos. El primero, el de esta tarde en el Pabellón Municipal de Deportes ante el UEMC CBC Valladolid y el segundo, el viernes a las 19:30 horas en Oviedo para enfrentarse al Alimerka Oviedo.

Una vez disputados ambos compromisos, el Súper Agropal entrará en modo competición para preparar la primera jornada de la Primera FEB. Los de Natxo Lezkano visitarán al Palmer Basket Mallorca el domingo 28 de septiembre a las 18:00 horas para inaugurar esta temporada 2025-26, donde el objetivo del conjunto morado volverá a ser competir por todo y tratar de hacer soñar a la afición palentina con regresar a la ACB.