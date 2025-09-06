Pretemporada con paso firme

Segundo test de pretemporada para el Súper Agropal Palencia y segundo triunfo para el conjunto morado, que superó al Grupo Ureta Tizona Burgos en la ... segunda jornada de la Copa Castilla y León por un contundente 102-87. Los de Natxo Lezkano prolongaron las buenas sensaciones mostradas el pasado fin de semana en casa ante el Sporting Clube de Portugal y repitieron una seria actuación conjunta con la que arrasar por momentos a los burgaleses ante su falta de efectivos (tan solo nueve jugadores en el equipo de Jordi Juste). Victoria que le vale a los de Lezkano para jugarse la plaza vacante en la final de esta Copa Castilla y León este domingo a las 18:00 horas ante el Zamora en el mismo escenario. El ganador competirá ante el San Pablo Burgos de ACB el próximo fin de semana por hacerse con el trofeo regional.

Ingus Jakovics y Josip Vrankic repitieron como los dos mejores del encuentro, al igual que en el primer partido de pretemporada, pero con papeles cambiados. El principal protagonista fue el base letón, que terminó con 22 puntos, nueve asistencias y 34 de valoración.

El encuentro arrancó de cara para el Súper Agropal Palencia. Falta de tres tiros para Jakovics, una buena defensa y otra buena canasta del base letón para colocar el 5-0 en el marcador. Dos triples de Kunkel redondeaban el primer parcial para el conjunto morado, que dispuso de siete puntos de margen en apenas tres minutos de partido (11-4). Reaccionó el Tizona con un triple de Jofresa, aunque Xabi Oroz desde la media distancia y Álvaro Muñoz desde el triple lograban ampliar más la renta de los palentinos.

Alec Wintering tomó el relevo para superar la barrera psicológica de los diez puntos en el marcador ante un Tizona Burgos sin respuestas durante el primer cuarto (21-9). Huelves y Ramón Vilà trataron de darle aire a los de Jordi Juste durante los últimos compases del cuarto, con algún error de precipitación por parte del Súper Agropal Palencia. Ese último arreón permitía a los burgaleses recortar distancias y concluir el primer asalto con 25-17 en el marcador.

El Tizona Burgos regresaba mejor a pista en el primer tramo del segundo cuarto. Huelves y Vilà metían en el partido al conjunto que actuaba de visitante (27-22). Emergió entonces la figura de Josip Vrankic para devolverle la tranquilidad a los de Natxo Lezkano. A este se sumó Chema González con cuatro puntos consecutivos, obligando a Jordi Juste a parar el partido (33-24). Ugochukwu anotaba sus primeros puntos con la camiseta morada y, tras una falta personal a Javonte Brown, era Lezkano quien paraba el crono (36-27).

Jakovics y Kunkel le negaron al Tizona agarrarse al partido cuando mejor estaban los burgaleses, con Wintering aportando también desde la personal. Otro triple de Álvaro Muñoz reinstauraba los diez de ventaja para los palentinos (45-35). En el último minuto previo al descanso logró recortar nuevamente las diferencias Tizona Burgos, aunque la última anotación bajo la bocina fue para Ugochukwu (51-44).

El paso por vestuarios frenó el ritmo del partido y el acierto de los dos conjuntos, a los que les costó entonarse durante los primeros minutos del tercer cuarto. Lento primer intercambio de golpes donde el Tizona llegó a colocarse a cuatro puntos tras un triple de Jofresa (53-49). La reacción de los palentinos no se hizo esperar con un parcial coronado por un robo y triple de Manu Rodríguez en la misma acción (60-51). El Súper Agropal no terminaba de encontrar el acierto en el lanzamiento exterior. Mladen Armus anotaba también sus primeros puntos con el conjunto morado, mientras el Tizona no encontraba soluciones y el cansancio hacía mella en su corta rotación. Jakovics reaparecía para cerrar el cuarto y prácticamente sentenciar el duelo al colocar el +12 para los palentinos (76-64).

Lo intentó el Tizona Burgos pese a todas las dificultades y logró colocarse a diez puntos a falta de cinco minutos para el final gracias a un triple de Gabriel Gil (84-74). Los burgaleses llegaron incluso a acercarse más en el marcador tras dos aciertos de Jofresa desde la personal, aunque el acierto de Jakovics terminó por definir el choque.