Josip Vrankic, que cuajó otro gran partido. Factoría 9

Pretemporada con paso firme

El Súper Agropal Palencia suma ante el Tizona su segundo triunfo en su preparación y se jugará este domingo el pase a la final de la Copa Castilla y León ante el Zamora

Adrián García González

Palencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:16

Segundo test de pretemporada para el Súper Agropal Palencia y segundo triunfo para el conjunto morado, que superó al Grupo Ureta Tizona Burgos en la ... segunda jornada de la Copa Castilla y León por un contundente 102-87. Los de Natxo Lezkano prolongaron las buenas sensaciones mostradas el pasado fin de semana en casa ante el Sporting Clube de Portugal y repitieron una seria actuación conjunta con la que arrasar por momentos a los burgaleses ante su falta de efectivos (tan solo nueve jugadores en el equipo de Jordi Juste). Victoria que le vale a los de Lezkano para jugarse la plaza vacante en la final de esta Copa Castilla y León este domingo a las 18:00 horas ante el Zamora en el mismo escenario. El ganador competirá ante el San Pablo Burgos de ACB el próximo fin de semana por hacerse con el trofeo regional.

