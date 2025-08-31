Notable alto en la primera prueba para el Súper Agropal Palencia

El Súper Agropal Palencia inició ayer la pretemporada de la mejor manera posible, con victoria y buenas sensaciones en el Pabellón Municipal. El conjunto morado ... superó por 109-97 al Sporting Clube Portugal gracias a una buena actuación coral y, sobre todo, a una excelsa segunda mitad. Natxo Lezkano fue repartiendo minutos entre todos sus efectivos y contó con tres canteranos en esta primera prueba de pretemporada. El técnico de Portugalete se mostró muy intenso durante su primer compromiso en su segunda etapa en Palencia, corrigiendo de manera constante a los suyos. Uno de los refuerzos interiores del Súper Agropal este verano, Mladen Armus, estuvo presente en el banquillo, aunque no disputó ni un solo minuto. Los dos ausentes fueron Tobias Borg (que se encuentra en el Eurobasket con Suecia) y Stephen Ugochukwu (con permiso del club). Brillaron dos recién llegados como Ingus Jakovics y Josip Vrankic. El base aportó 19 puntos con un 6/11 en triples y el ala-pívot croata anotó 26 puntos, 11 rebotes y 3 robos. A ellos se sumaron Adam Kunkel –disputando solo tres cuartos– y Alec Wintering con 22 y 19 puntos respectivamente. En cuanto a los visitantes, el mejor de los lusos fue Harden-Hayes con 23 puntos.

El susto del encuentro lo protagonizó el propio Kunkel, que abandonó la pista por problemas en su tobillo izquierdo durante el tercer cuarto y nunca regresó. Buena primera puesta en escena para los de Natxo Lezkano antes de afrontar el próximo fin de semana dos encuentros amistosos consecutivos en la Copa Castilla y León frente al Grupo Ureta Tizona Burgos y el CB Zamora.

Súper Agropal Palencia Jakovics (19), Kunkel (22), Manu Rodríguez (4), Vrankic (26) y Chema González (2). También jugaron Wintering (19), Gómez (-), Oroz (2), Alonso (3), Castrillejo (-) y Muñoz (12). 109 - 97 Sporting de Portugal Swenson (14), Morgan (5), Harden-Hayes (23), Robinson (11) y Johns Jr. (14). También jugaron Razaque (5), Bowman (12), Palhares (2), Fernandes (7), Cherepenko (2) y Conceicao (2). Parciales: 28-33, 23-23, 33-21 y 25-20.

Árbitros: Sánchez, Carpallo y del Val.

Incidencias: Primer encuentro de la pretemporada disputado en el Pabellón Municipal ante unos 2.000 espectadores.

El duelo comenzó con un ritmo propio de la pretemporada y un primer intercambio de golpes equilibrado entre ambos conjuntos. El acierto exterior de los visitantes comenzó a desequilibrar la balanza, además de las constantes visitas a la línea de tiros libres aprovechando el bonus del Súper Agropal. Un mate de Harden-Hayes tras pérdida morada desató el primer tiempo muerto y posterior bronca de Natxo Lezkano con 11-18 en el marcador. Los palentinos reaccionaron mediación de un buen Wintering y un triple desde la esquina de Álvaro Muñoz para recortar diferencias (19-22). Las visitas a la personal del conjunto luso y dos triples consecutivos en la recta final de Harden-Hayes permitieron al Sporting cerrar el primer cuarto con cinco puntos de ventaja (28-33).

El segundo cuarto arrancó de la peor manera posible para el Súper Agropal, con constantes despistes en defensa e imprecisiones en ataque. Parcial de 0-8 para los portugueses con el que colocaban la máxima diferencia de trece puntos (28-41). La figura de Josip Vrankic irrumpió para mantener con vida a los de Natxo Lezkano. El ala-pívot croata fue el mejor del conjunto morado durante la primera mitad. Cuatro puntos consecutivos suyos más un triple de Adam Kunkel metían nuevamente de lleno al Súper Agropal (35-41). Con una notable mejoría en ambos lados de la pista, los palentinos supieron contrarrestar el acierto exterior luso –43.8% de acierto al descanso–. Con dos triples, de Kunkel y de Manu Rodríguez, los de Lezkano lograban situarse a tres puntos del conjunto portugués, aunque Fernandes desde la personal ampliaba la renta visitante hasta los cinco puntos al llegar al intermedio (51-56).

Tras el paso por vestuarios, el Súper Agropal desató un auténtico huracán que se llevó por delante al Sporting. Un triple de Jakovics y siete puntos consecutivos de Kunkel permitían a los de Natxo Lezkano recuperar la delantera en el marcador, algo que no conseguían desde el 3-2 inicial (61-60). El recital morado en ataque continuó con un triple y una acción de triple más adicional de Ingus Jakovics. Vrankic y Xabi Oroz redondeaban el parcial, con tiempo muerto luso de por medio, para ampliar el colchón de los locales hasta los diez puntos. Reaccionó el Sporting de Portugal a base de triples. Swenson y Harden-Hayes, este último en repetidas ocasiones, llegaron a recortar la diferencia hasta los tres puntos (78-75). El susto lo dio Adam Kunkel, que tuvo que abandonar la pista con problemas en su tobillo izquierdo. En los últimos compases del cuarto, otros dos triplazos de Jakovics y una canasta de Palhares bajo la bocina para afrontar el último asalto con 84-77.

Vrankic abría el último cuarto con un sensacional triple para volver a instaurar la ventaja de diez puntos para el Súper Agropal Palencia. Álvaro Muñoz encontró acierto con cinco puntos consecutivos, ante un conjunto portugués superado por momentos. Los de Luis Magalhaes con una intensa presión lograron colocarse a ocho puntos, con Lezkano parando el cronómetro tras una pérdida morada convertida en dos puntos fáciles para los lusos. Los últimos cinco minutos fueron un recital completo por parte de los palentinos. Wintering hizo de maestro de ceremonias para terminar de sentenciar el triunfo en el primer partido de la pretemporada del Súper Agropal. La renta llegó a marcharse hasta los dieciséis puntos, aunque los lusos a base de coraje lograron maquillar el marcador para terminar con 109-97 la primera prueba del curso para los de Lezkano.