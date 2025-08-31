El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manu Rodríguez dirige la jugada, este sábado en el Pabellón ante el Sporting de Portugal.

Manu Rodríguez dirige la jugada, este sábado en el Pabellón ante el Sporting de Portugal. Marta Moras

Notable alto en la primera prueba para el Súper Agropal Palencia

El Súper Agropal inicia la pretemporada con buenas sensaciones tras ganar al Sporting de Portugal con una gran segunda parte

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:22

El Súper Agropal Palencia inició ayer la pretemporada de la mejor manera posible, con victoria y buenas sensaciones en el Pabellón Municipal. El conjunto morado ... superó por 109-97 al Sporting Clube Portugal gracias a una buena actuación coral y, sobre todo, a una excelsa segunda mitad. Natxo Lezkano fue repartiendo minutos entre todos sus efectivos y contó con tres canteranos en esta primera prueba de pretemporada. El técnico de Portugalete se mostró muy intenso durante su primer compromiso en su segunda etapa en Palencia, corrigiendo de manera constante a los suyos. Uno de los refuerzos interiores del Súper Agropal este verano, Mladen Armus, estuvo presente en el banquillo, aunque no disputó ni un solo minuto. Los dos ausentes fueron Tobias Borg (que se encuentra en el Eurobasket con Suecia) y Stephen Ugochukwu (con permiso del club). Brillaron dos recién llegados como Ingus Jakovics y Josip Vrankic. El base aportó 19 puntos con un 6/11 en triples y el ala-pívot croata anotó 26 puntos, 11 rebotes y 3 robos. A ellos se sumaron Adam Kunkel –disputando solo tres cuartos– y Alec Wintering con 22 y 19 puntos respectivamente. En cuanto a los visitantes, el mejor de los lusos fue Harden-Hayes con 23 puntos.

