Una reacción que vale una final para el Súper Agropal Palencia

El Súper Agropal Palencia sumó este domingo ante el Caja Rural CB Zamora su tercera victoria de la pretemporada en su tercer encuentro de preparación. ... Los de Natxo Lezkano no estuvieron tan finos en el tiro, aunque el trabajo colectivo y el rebote les sirvió para mantener el pleno de triunfos. Doble victoria en la Copa Castilla y León para sellar el billete de los palentinos a la final regional, que tendrá lugar el próximo sábado, día 13, a las 18:00 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes ante el San Pablo Burgos de ACB.

CB Zamora: Roberts (21), Rogers (12), Martínez (6), Omar Lo (14) y Van Zegeren (8). También jugaron Peris (8), Round, Thrastarson (2), Brito (6), Kristensen y Paukste (1). 78 - 86 Súper Agropal Palencia: Wintering (4), Kunkel (8), Manu Rodríguez (4), Vrankic (13) y Chema González (8). También jugaron Oroz (5), Jakovics (18), Gómez (4), Muñoz (18) y Armus (4). Parciales: 18-24, 16-17, 21-17 y 23-28.

Árbitros: Sánchez, Gallego y del Val.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Copa de Castilla y León de baloncesto disputado en el Pabellón Ángel Nieto de Zamora.

La reacción de los palentinos tras verse por detrás en los instantes finales pese a dominar en el marcador casi todo el choque, fue clave para continuar sumando buenas sensaciones. Lezkano se vio mermado en cuanto a efectivos con la baja de Stephen Ugochukwu, que sufrió una lesión en el encuentro ante el Tizona, y de Mathieu Kamba, que sigue todavía recuperándose de su grave lesión de la pasada temporada. Dos ausencias importantes a la que se suma la de Tobias Borg, que se incorporará a la disciplina morada en los próximos días tras su participación con Suecia en el Eurobasket. Los mejores del Súper Agropal fueron Álvaro Muñoz e Ingus Jakovics, con 18 puntos cada uno. El base letón aportó siete rebotes y terminó con 27 puntos de valoración, mientras que el alero abulense apareció en los momentos clave del partido para anotar desde la línea exterior.

Entró mejor al partido el Caja Rural CB Zamora, sobre todo con más acierto en el lanzamiento. Álvaro Rodríguez y un triple de Rogers daban forma al primer parcial de 7-3 favorable a los locales. Los de Natxo Lezkano reaccionaron de inmediato al ajustar en defensa. Vrankic desde el triple y Wintering en penetración ponían por delante a los palentinos (7-8). El mayor ritmo y control del rebote del Súper Agropal permitió al conjunto morado reinar sobre el siguiente tramo del choque. El canterano Óliver Gómez dejó muy buenos minutos en pista con cuatro puntos, sumados a otros cuatro de Manu Rodríguez para disponer un colchón de siete puntos de margen para los de Lezkano (13-20). El Caja Rural CB Zamora logró reducir la distancia en el último minuto de cuarto con Roberts y Rogers, aunque una última canasta de Vrankic cerró los primeros diez minutos de juego con 18-24 en el marcador.

El segundo cuarto arrancó con un Adam Kunkel muy enchufado. El escolta estadounidense firmó cinco puntos nada más reanudarse el juego, liderando el ataque morado. La respuesta zamorana no se hizo esperar, con otro parcial de 5-0 tras el que Natxo Lezkano solicitaba el primer tiempo muerto del partido (25-29). Los ajustes del técnico vasco no surtieron el efecto esperado y el dominio, además del acierto, fue para los locales. Un triple de Peris frontal y cuatro puntos de Omar Lo colocaban a los zamoranos por delante en el marcador tras muchos minutos remando por regresar al partido (32-31). Despertó entonces el Súper Agropal de la mano de Wintering y de Jakovics. Canasta desde la media distancia del primero y dos triples consecutivos del segundo para volver a poner tierra de por medio (32-39). El cuarto lo redondeó el propio Jakovics con una acción de tres tiros libres, para llegar al descanso con siete puntos de ventaja (34-41).

El paso por vestuarios le sentó mejor al Caja Rural CB Zamora. A pesar de una acción de 2+1 de Xabi Oroz, el acierto fue superior por parte de los locales. Van Zegeren y Omar Lo volvían a meter de lleno a los zamoranos en el partido (40-45). El acierto exterior morado brilló por su ausencia más allá de un solitario acierto de Josip Vrankic, algo que, sumado a la marcha más de los de Saulo Hernández, revirtió la tónica dominante durante los dos primeros cuartos. Con un triple de Peris tras un tiempo muerto de Lezkano, el Zamora volvía a colocarse por delante en el marcador (50-49). La respuesta de Jakovics con otro triple apenas tardó unos segundos en llegar. Álvaro Muñoz por partida doble y Chema González con la última canasta del cuarto volvían a dar aire al Súper Agropal para afrontar el último asalto con 55-58 en el electrónico.

El Zamora regresó a pista dispuesto a llevarse el partido y Roberts endosaba a los palentinos un primer parcial de 5-0 para provocar un nuevo tiempo muerto de Natxo Lezkano. Omar Lo en la reanudación reafirmó las buenas sensaciones de los locales, manteniendo los cinco puntos de ventaja (70-65). El desacierto exterior fue una losa importante para el ataque del Súper Agropal, ante la ausencia de soluciones en la pintura. Álvaro Muñoz logró romper ese desacierto con un gran triple desde la esquina con dos aciertos consecutivos. Algo que sumado a las visitas a la línea de tiros libres de Vrankic y Jakovics, devolvía a los palentinos la ventaja en el marcador (73-77). El propio Muñoz y Chema González se encargaron de darle la puntilla al choque, mientras que los zamoranos lo intentaron con un solitario triple de Rogers a falta de unos veinte segundos para el final. Muñoz desde la personal y Oroz al contragolpe cerraban el triunfo morado (78-86).