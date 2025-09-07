El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La plantilla del Súper Agropal Palencia celebra el pase a la final de la Copa Castilla y León de Baloncesto, este domingo en Zamora. Factoría 9

Una reacción que vale una final para el Súper Agropal Palencia

El conjunto de Natxo Lezkano tumba al CB Zamora y se cita con el San Pablo Burgos el próximo sábado por el título de la Copa Castilla y León

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:10

El Súper Agropal Palencia sumó este domingo ante el Caja Rural CB Zamora su tercera victoria de la pretemporada en su tercer encuentro de preparación. ... Los de Natxo Lezkano no estuvieron tan finos en el tiro, aunque el trabajo colectivo y el rebote les sirvió para mantener el pleno de triunfos. Doble victoria en la Copa Castilla y León para sellar el billete de los palentinos a la final regional, que tendrá lugar el próximo sábado, día 13, a las 18:00 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes ante el San Pablo Burgos de ACB.

