El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una jugada entre el Súper Agropal y el San Pablo, en la final de Copa de este sábado en Palencia.

Ver 52 fotos
Una jugada entre el Súper Agropal y el San Pablo, en la final de Copa de este sábado en Palencia. Marta Moras

El Súper Agropal, rey de Castilla y León

Los de Natxo Lezkano rompen la hegemonía del San Pablo en el trofeo regional y suman otro triunfo en pretemporada

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:15

Victoria y título. El Súper Agropal Palencia logró este sábado romper la hegemonía del San Pablo Burgos en la Copa Castilla y León y proclamarse ... campeón regional ante su afición. Los de Natxo Lezkano volvieron a mostrar una versión muy seria durante todo el choque ante un rival ACB. El triunfo se decantó en los últimos instantes, donde el Súper Agropal estuvo acertado y supo sufrir, aunque algo de más en el último minuto, para adjudicarse el trofeo. Los mejores fueron Kunkel y Jakovics, con 19 y 15 puntos respectivamente. La próxima semana, últimas dos pruebas de pretemporada ante el Valladolid y el Oviedo, antes de comenzar la competición oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2 Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  3. 3

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  4. 4 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  5. 5 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  6. 6

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  7. 7

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre
  9. 9

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  10. 10 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Súper Agropal, rey de Castilla y León