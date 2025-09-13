El Súper Agropal, rey de Castilla y León

Victoria y título. El Súper Agropal Palencia logró este sábado romper la hegemonía del San Pablo Burgos en la Copa Castilla y León y proclamarse ... campeón regional ante su afición. Los de Natxo Lezkano volvieron a mostrar una versión muy seria durante todo el choque ante un rival ACB. El triunfo se decantó en los últimos instantes, donde el Súper Agropal estuvo acertado y supo sufrir, aunque algo de más en el último minuto, para adjudicarse el trofeo. Los mejores fueron Kunkel y Jakovics, con 19 y 15 puntos respectivamente. La próxima semana, últimas dos pruebas de pretemporada ante el Valladolid y el Oviedo, antes de comenzar la competición oficial.

Súper Agropal Palencia Wintering (10), Kunkel (19), Xabi Oroz (7), Vrankic (12) y Chema González (4). También jugaron Jakovics (15), Borg (10), Manu Rodríguez (11), Pablo Hernández (-) y Armus (8). 96 - 91 Silbö San Pablo Burgos Gudmundsson (6), Jackson (5), Juan Rubio (8), Samuels Jr (3) y Fischer (12). También jugaron Corbalán (18), Dani Díez (16), Meindl (17) y Nzosa (6). Parciales: 26-19, 14-23, 22-19 y 34-28.

Árbitros: Carpallo, Del Val y Pinela.

Incidencias: Final de la Copa Castilla y León disputada en el Pabellón Municipal ante unos 3.000 espectadores.

Festival del triple morado para dar el pistoletazo de salida al partido. Wintering y Kunkel acertaban desde larga distancia en las primeras acciones del duelo. Rubio y Fischer equilibraban la balanza antes de que se parase el choque tras dos minutos de juego para atender a un espectador que cayó por las escaleras del Pabellón y fue rápidamente atendido y posteriormente evacuado en camilla. Mejor nuevamente el Súper Agropal en la reanudación. Kunkel, desde el triple, y Armus, en la pintura, ampliaban la renta local y propiciaban el primer tiempo muerto de Bruno Savignani (16-9). Jakovics, Vrankic y Kunkel, este último desde la personal tras una técnica a Savignani, ponían los diez de margen en el marcador (26-16). En las últimas acciones, desacierto reinante.

Los primeros compases del segundo cuarto contaron con el mismo guion. El Súper Agropal Palencia, muy intenso en defensa, dominó a un San Pablo Burgos que no terminaba de ajustar. Manu Rodríguez, con un triple desde la esquina, y Wintering, desde la media distancia, dotaban de mayor grosor el colchón local (35-23). A partir de entonces, colapsó en ataque el cuadro morado. Dani Díez y Fischer acortaban diferencias para volver a meterse de lleno en el partido, con tiempo muerto morado para tratar de frenar la sangría (38-32). Las correcciones de Lezkano no surtieron efecto y los últimos minutos previos al descanso fueron un monólogo de San Pablo Burgos. Corbalán se sumó a la fiesta para colocar a los visitantes por delante –por primera vez en todo el choque–, cerrando la primera mitad con 40-44.

«Somos conscientes de que es pretemporada, pero un trofeo es un trofeo. Tiene su mérito ser campeones de Castilla y León» Natxo Lezkano Súper Agropal Palencia

El paso por vestuarios le sentó bien al Súper Agropal, que recuperó parte de las buenas sensaciones en ataque. Los ajustes en defensa permitieron equilibrar la balanza a los de Natxo Lezkano, que con un triple de Tobias Borg reinstauraban las tablas (52-52). Dani Díez fue uno de los grandes problemas para la defensa morada, aunque el aumento en el porcentaje de tiro permitió a los palentinos mantener el pulso al San Pablo Burgos. Xabi Oroz cerraba el cuarto morado en cuanto a anotación con un dos más uno, aunque todavía quedaba por sumar la última canasta de Meindl para los burgaleses, concluyendo el tercer asalto con (62-63).

«Ha sido un partido duro, como todos en Palencia. Se ha notado la falta de ritmo y frescura en las decisiones clave» Bruno Savignani Silbö San Pablo Burgos

El último cuarto comenzó con todo por decidir en la final regional y de la peor manera posible para los palentinos, acción de tres tiros libres para Corbalán. Respondieron Kunkel y Vrankic con sendos triples y, tras un mate de Chema González, Savignani paró el choque (70-68).

Las correcciones del técnico burgalés surtieron efecto. Parcial de 0-7 para San Pablo y tiempo muerto de Natzo Lezkano como respuesta. Misma medicina y mismo efecto. Dos triples consecutivos devolvían a los palentinos el mando en el marcador (76-75). En el momento de máxima igualdad, dio un paso adelante Jakovics para decantar la balanza con dos triples seguidos (90-83). Lo intentó todo en el último minuto el San Pablo e incluso dio un susto tras robar un balón en campo rival y anotar una nueva canasta tras dos triples. Vrankic desde la personal sí logró ponerle la rúbrica final al triunfo morado, saldado definitivamente por 96-91.