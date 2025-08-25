Mike Hansen, presidente del CBC Valladolid: «El que quiera ir rápido, que vaya solo»

Zaira Varas Lunes, 25 de agosto 2025, 19:36 Comenta Compartir

El arranque de la pretemporada del CBC Valladolid no solo ha servido para ver al equipo en la pista, también para escuchar los mensajes desde los despachos. El presidente honorífico, Mike Hansen, y el nuevo director general, Paco González, han querido marcar las líneas institucionales del proyecto.

Hansen insiste en la necesidad de construir un grupo unido desde el primer día: «Se tiene que formar una familia, esos son los ingredientes que te llevan al éxito». El exjugador destaca que la plantilla está compuesta por un bloque joven (entre 22 y 25 años, más dos canteranos de 18) y ha recordado que este verano el club ha trabajado con eficacia: «En dos semanas y media teníamos la plantilla hecha. Todos los fichajes son primera opción».

El presidente también ha subrayado la buena respuesta de la afición en la campaña de abonados: «La gente está respondiendo tremendamente y eso transmite tranquilidad y confianza». Además, ha reivindicado la vuelta a las siglas originales: «Queremos volver a la esencia. Desde hace cuatro años teníamos otro nombre. Ahora ya volvemos a nuestras siglas, CBCV. Y volvemos a donde empezamos, la Segunda FEB en este caso».

Sobre las prisas por volver a Primera FEB, Hansen lo tiene claro: «El que quiera ir rápido, que vaya solo. Y el que quiere ir lejos, vamos juntos. Lo dijo Steve Jobs y lo digo yo aquí hoy. Las prisas no son buenas, pero está claro que todos los que estamos, todos los que están ahí hasta el último, queremos llegar antes y si es este año, mejor todavía».

Por su parte, Paco González ha puesto el acento en los valores y en la identidad del baloncesto en Valladolid: «Lo importante es la marca ciudad y la marca de baloncesto. Nos llamemos CBC, Real Valladolid o Forum».

El director general ha remarcado la necesidad de estabilizar las cuentas: «Los socios, los dueños del club, los que aportaron su capital y siguen aportándolo, están haciendo un esfuerzo tremendo y estamos logrando una estabilidad económica que nos parece importante». Aunque, ha afirmado que en lo deportivo «es una categoría excesivamente baja para lo que nuestro nombre indica».

También ha querido agradecer el respaldo institucional: «Las instituciones de la ciudad y de la provincia están con nosotros, nos aportan valor y soluciones a nuestras necesidades». Y añade que el club está cumpliendo con sus obligaciones tributarias: «Con la Agencia Tributaria se está al día. Ahora mismo estamos en un proceso de estabilidad».

En lo deportivo, González coincide con el presidente en la apuesta por la juventud: «Hemos hecho un equipo con hambre y talento, con el que la afición puede identificarse».

Con la plantilla cerrada, el club estableciendo bases sólidas y la afición respondiendo, el CBC Valladolid encara la temporada con la mirada puesta en consolidar su proyecto y volver a Primera FEB.