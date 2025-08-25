David Barrio: «No es la categoría en la que queremos que la ciudad esté»

El CBC Valladolid ya está en marcha. El equipo de David Barrio ha dado inicio a la pretemporada en el Polideportivo Pisuerga «con la ... plantilla al completo» (aunque falta Pau Carreño que se ejercitará al margen por una lesión), un detalle que el propio técnico valoró como clave.

«Volver a casa, empezar aquí… nos genera muchísima ilusión», ha reconocido Barrio, que admite también tener esas «mariposas» lógicas del primer día. La presencia de los diez profesionales y seis canteranos desde el inicio no es algo habitual en estas fechas. «El club lo ha hecho perfecto, sobre todo en el tema de los extranjeros y visados, aunque sabemos que no es fácil que estén en fecha», apunta.

En cuanto a los objetivos, el entrenador es claro: «Sabemos que no es la categoría en la que queremos que la ciudad esté. Pero queremos competir y recuperar sensaciones. Lo más importante es que la gente venga al Pisuerga y se sienta orgullosa del equipo». La respuesta en la campaña de socios ha reforzado ese optimismo: «Nos están apoyando en todo momento, y nosotros tenemos que devolverlo con trabajo y esfuerzo».

La plantilla combina experiencia en la categoría con caras nuevas y jugadores de la tierra: «Hemos hecho un equipo conocedor de la liga, con extranjeros que apuestan por nosotros y con gente de Valladolid. Recuperar a Pablo Martín y tener seis canteranos en pretemporada, es para que el inicio esté más perfecto», destaca Barrio sobre un equipo que comenzará el campeonato ante Toledo.

Sobre las metas deportivas, el técnico no duda: «Yo creo que tenemos que estar en la zona media alta, seguro. Pero no es por ponernos paños calientes, sino porque hay presupuestos y proyectos muy fuertes». El plan de juego también está definido: «Somos un equipo con jugadores muy solventes a nivel defensivo, con un buen nivel físico, y creo que tenemos que construirlo ahí. Tenemos que jugar con un equipo alto, pero, sobre todo, ser un equipo muy duro defensivamente, muy solvente, que pueda acelerar los partidos».

Por último, Barrio ha hablado de la responsabilidad de llevar el nombre de Valladolid: «Llevar el nombre de Valladolid, el estar en un pabellón como este, que es uno de los mejores de la categoría, es una responsabilidad. Pero vamos a intentar que esa responsabilidad sea positiva. Queremos poner al club donde debe estar».