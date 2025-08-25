El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Pau Carreño, jugador del CBC Valladolid. El Norte

Pau Carreño iniciará la pretemporada trabajando al margen

El alero catalán no comenzará a entrenar con el grupo hasta la próxima semana por una dolencia causada mientras se ejercitaba en verano por su cuenta

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:28

Pau Carreño no comenzará la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros del UEMC Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. El alero catalán trabajará al margen durante esta primera semana debido a un golpe en su mano izquierda y producido mientras se ejercitaba por su cuenta de cara al nuevo curso.

La dolencia no reviste gravedad e iniciará un trabajo físico y específico, pero sin balón ni participación colectiva los primeros días. Su incorporación completa al UEMC CBC Valladolid dependerá de su evolución, pero se espera que pueda unirse a las órdenes de David Barrio la próxima semana, la segunda de la pretemporada.

