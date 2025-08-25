Pau Carreño iniciará la pretemporada trabajando al margen El alero catalán no comenzará a entrenar con el grupo hasta la próxima semana por una dolencia causada mientras se ejercitaba en verano por su cuenta

El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 12:28 | Actualizado 13:04h.

Pau Carreño no comenzará la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros del UEMC Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. El alero catalán trabajará al margen durante esta primera semana debido a un golpe en su mano izquierda y producido mientras se ejercitaba por su cuenta de cara al nuevo curso.

La dolencia no reviste gravedad e iniciará un trabajo físico y específico, pero sin balón ni participación colectiva los primeros días. Su incorporación completa al UEMC CBC Valladolid dependerá de su evolución, pero se espera que pueda unirse a las órdenes de David Barrio la próxima semana, la segunda de la pretemporada.