Pau Carreño iniciará la pretemporada trabajando al margen
El alero catalán no comenzará a entrenar con el grupo hasta la próxima semana por una dolencia causada mientras se ejercitaba en verano por su cuenta
Valladolid
Lunes, 25 de agosto 2025, 12:28
Pau Carreño no comenzará la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros del UEMC Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. El alero catalán trabajará al margen durante esta primera semana debido a un golpe en su mano izquierda y producido mientras se ejercitaba por su cuenta de cara al nuevo curso.
La dolencia no reviste gravedad e iniciará un trabajo físico y específico, pero sin balón ni participación colectiva los primeros días. Su incorporación completa al UEMC CBC Valladolid dependerá de su evolución, pero se espera que pueda unirse a las órdenes de David Barrio la próxima semana, la segunda de la pretemporada.
