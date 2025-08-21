El UEMC CBC Valladolid define su pretemporada

El Norte Valladolid Jueves, 21 de agosto 2025, 13:33 Comenta Compartir

Lunes 25 de agosto, pistoletazo de salida para la pretemporada del UEMC CBC Valladolid, que comenzará la puesta a punto con los primeros reconocimientos médicos y entrenamientos de una preparación que se desarrollará con la vista puesta en el debut liguero: el sábado 4 de octubre a las 19.00 horas y en Pisuerga frente al Club Baloncesto Toledo.

Y en ella, amén de los entrenamientos y la carga física que implique, el equipo de David Barrio tendrá cinco exámenes preparatorios. El primero, el ya tradicional partido de exhibición interno del equipo, con el UEMC CBC Valladolid y la presencia del filial morado y canteranos de la IVECO Academy. Este primer encuentro inaugural se celebrará el viernes 5 de septiembre en la localidad de Medina de Rioseco, llevando el baloncesto de élite a la provincia de la mano con la Diputación de Valladolid.

La puesta a punto la completará el UEMC CBC Valladolid, al igual que la campaña pasada, con la disputa de la segunda edición de la Copa España. El conjunto de David Barrio disputará tres partidos de la fase de grupos durante el mes de septiembre, con la visita a la Cultural y Deportiva Leonesa el fin de semana del 14 de septiembre como primer envite oficial.

Ampliar Calendario de partidos en pretemporada.

El único partido de preparación no oficial tendrá lugar el martes 16 de septiembre en la pista del Súper Agropal Palencia de Primera FEB, pocos días después de visitar León. Y los dos últimos compromisos, de nuevo correspondientes a la Copa, serán ante el Baloncesto Sociedad Deportiva Ponferradina el sábado 20 en Pisuerga (19.00 horas) y la visita al Círculo Gijón el 27 o 28 para cerrar la preparación. En juego con los tres partidos coperos, un puesto para los dieciseisavos de final del torneo.

En total, seis semanas de trabajo y cinco pruebas de cara a la primera jornada de la Segunda FEB 2025-26, la que enfrentará a las ardillas contra el Club Baloncesto Toledo en un duelo que se celebrará el sábado 4 de octubre a las 19.00 horas en el Polideportivo Pisuerga.