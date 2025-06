Hizo por primera vez las maletas para mudar de banquillo el mismo año en el que el CB Ciudad de Valladolid logró el ascenso a ... LEB Oro, y ocho años después hace el camino de vuelta coincidiendo con el regreso del club a la Segunda FEB.

David Barrio (León, 1985) rechazó la renovación en Ibiza y una buena oferta de Castellón para, seducido por un contrato irrechazable de 2+2, aceptar el reto de devolver al club de su ciudad a la categoría que nunca debió perder. Lo hace, al menos de momento, esquivando la palabra ascenso para hablar de proyecto. Solo él, que se ha quedado los dos últimos años a una sola canasta de ascender, sabe lo que cuesta.

–Después de dos buenos años, en Ibiza seguir, ¿qué le empuja a decidirse por Valladolid?

–Había opciones de continuar, también de otros clubes de la categoría, pero el proyecto de Valladolid que se me presenta es atractivo pese a no venir de un buen año. Es un proyecto de construcción, partiendo de las cosas que hay que cambiar y mejorar, y también con esa responsabilidad de volver a casa. Es el club de mi ciudad. Probablemente otras ofertas hubieran sido más fáciles para ir por presión y expectativas, pero este proyecto es interesante de verdad.

–Pero esas otras ofertas que menciona no tienen ese componente de presión que va a tener aquí, con la palabra ascenso sobrevolando desde el minuto uno.

–Creo que esa palabra debe estar lo menos posible. Entiendo que esté en la afición, porque yo aquí he visto ACB y se ha visto LEBOro los últimos ocho años, Valladolid es una plaza histórica, y esa presión es real. Y entiendo que esa presión debe estar en el aficionado y en los medios, pero si queremos estar ahí arriba, antes hay que hacer muchas cosas. Ojalá los plazos de construcción sean lo más cortos posibles, pero necesitamos tiempo de trabajo. No va a ser algo inmediato.

–No le digo nada nuevo si le traslado que la sensación es de caída al precipicio.

–Económicamente, sin duda. Pero en Segunda FEBhay buenos proyectos y se va a ver buen baloncestyo. Estoy convencido de que a la gente le va a motivar ver al equipo.

–Va a costar convencer a la gente de que vaya al pabellón.

–Ojalá no, pero entiendo que puede ser así. Va a ser responsabilidad nuestra y va a depender de que el equipo enganche. Tenemos aquel año del descenso de ejemplo, que el equipo se metió en 'play-off' casi de milagro y luego se hizo perfecto y se ascendió, y la gente acabó yendo a Pisuerga. Sería iluso pensar que el primer día va a haber 4.000 personas en la grada, ¡ojalá!, pero somos nosotros los que vamos a tener que enganchar a la gente. Hay otros atractivos como un derbi, no con San Pablo como nos gustaría pero sí con la Cultural, y ese tipo de rivalidades que son nuevas. Pero la clave es que el equipo enganche.

–Uno diría que la única noticia que ha generado consenso en las últimas semanas es que el equipo va a estar en buenas manos, ¿lo ha notado?

–Y me alegra. Intento gestionar mis redes sociales para que no me llegue el ruido, pero sí he recibido muchos mensajes. Creo que es un buen momento y que estoy preparado, pero lo que queremos es trasladar esa unión desde el principio. Valladolid no es una ciudad de Segunda FEB, eso lo sabemos, y ahora necesitamos que todo el mundo esté en el mismo barco.

Presupuesto «No vamos a ser el Obradoiro de la categoría, y tampoco el Melilla o el Palma del año pasado»

–Habrá mucha gente que se haya quedado en 2017 cuando David Barrio hace las maletas, ¿qué tipo de entrenador vuelve ocho años después?

–Pues un David Barrio mucho más preparado a todos los niveles. Salgo como entrenador de cantera, y pasar años fuera de casa te hace crecer y madurar como entrenador, y también como persona. Gestionas dinámicas de equipos profesionales y estructuras de club diferentes. En Ponferrada te tocaba hacer de todo o, ya en Ibiza, algo más profesional. Todo ese bagaje que he cogido hace que crea que sea un buen momento para volver a casa.

–¿Cuánto pesó la fórmula del 2+2 como oferta?

–Cuando me senté con Mike [Hansen] y con Paco [González], obviamente no hablamos de cifras porque para eso están los agentes, pero les dije que Valladolid es mi ciudad. También que soy un entrenador profesonal como todos los que han pasado por aquí, y que no habría ningún problema, pero que teníamos que encontrar una fórmula en la que todos estuvíeramos a gusto. Una fórmula con garantías de trabajo y estabilidad.

–Admitirá que no es habitual.

–Eso lo que demuestra es que el club tiene claro lo que no se ha hecho bien , y que hace falta tiempo para trabajar. A mi me va a dar una estabilidad y me va a permitir trabajar con mayor tranquilidad desde el primer día.

–¿Qué aspecto le terminó de convencer de todo lo hablado?

–Una de las cosas que más me llamó la atención es la estructura de trabajo que queremos crear. No va a ser desde el primer día, va a ser un proceso de construcción, pero esa idea de departamentos de apoyo que queremos crear es ambicioso porque no es habitual en la categoría. En otros proyectos solo se habla de dinero, de cantidades que hay para fichar, y casi nadie te habla de estructuras. Nadie habla de un seguimiento del jugador, de un scouting, de un apoyo nutricional,... y eso que aquí queremos crear puede ser un factor diferencial.

–Pero también se habrá hablado de dinero para fichar...

–Bueno, hay unos mínimos, porque estamos pendientes de que se puedan generar más ingresos.

–Y, conociendo como conoce la categoría, ¿dónde coloca ese presupuesto en la liga?

–Nos va a permitir competir bien. No va a ser el mejor presupuesto de la categoría, seguro, pero va a ser de una zona media-alta. No vamos a ser el Obradoiro de la Segunda FEB, o el Melilla y Palmer del año pasado.

–¿Quién lo será, entonces?

–Este año Córdoba a priori por cómo se está moviendo, o Sevilla con Caja 87 que ya se está moviendo y que va a tener un presupuesto potente.

Ampliar Barrio, en su última experiencia en Ibiza. CB Class Sant Antoni

–Pasemos a la categoría, ¿qué se va a encontrar el aficionado?

–Es una categoría interesante a nivel de baloncesto y atractiva de ver. Un baloncesto muy físico con algo que creo que es clave, que pitan dos árbitros en lugar de tres y eso permite mucho más contacto.

–¿Eso implica menos táctico?

–Parecido, pero con un ritmo de juego más alto. Con situaciones de juego menos elaboradas. Hay jugadores de talento, pero con un ritmo más físico y dinámico. Por estadística, las cifras de anotación son superiores en Segunda que en Primera FEB.

–¿Le ha pedido algún consejo a Paco García?

–Le he pedido, le he pedido... Su opinión siempre es importante de cualquier tema. Se la pedí antes, incluso, de mi primera reunió con Mike [Hansen]. Es un referente y una de las personas que mejor conoce el club. Este club ha engullido a muchos entrenadores y él siempre lo ha hecho bien, es una persona a la que siempre hay que escuchar.

–Saltemos a la configuración de la plantilla, con una tipología y perfil de jugador diferentes. ¿Nos olvidamos de jugadores diferenciales?

–Hay alguno, pero no vamos a ver un Balvin. Por ejemplo el Caja 87 ha renovado a Joseph Franch y a Dedovic. Nosotros vamos a necesitar jugadores que conozcan la categoría, y también jugadores versatiles capaces de hacer de todo.

–¿Veteranos también?

–Bueno, si analizamos las plantillas que han ascendido en los últimos años tampoco había tantos jugadores de ese perfil. Hay un perfil muy interesante de jugador que, todavía siendo joven, tiene experiencia en la categoría. No de los que ven cerca su retirada. En esta categoría hay que tener mucho hambre.

–¿Por ahí van los tiros de la configuración que se quiere hacer?

–Vamos a intentar que haya equilibrio. Gente que quiera crecer, con hambre, y con los que se sienta identificado el aficionado. Y nos preocupa muchísimo el perfil personal del jugador. El día a día tiene que ser bueno, no queremos gente que genere problemas. Hay cosas avanzadas ya en camino.

La Segunda FEB «Es un juego muy físico donde pitan dos árbitros en lugar de tres y eso permite mucho más contacto»

–¿Y el componente local? Ahí saltan nombres como los de García-Abril, Pablo Martín, se habla de Greg Gantt,...

–Juan y Pablo son dos nombres clarísimos de lo que necesita el club. Pablo lleva dos años jugando en Segunda FEB y me gustaría que formen parte de la plantilla porque son pilares sobre los que tenemos que construir. A partir de ahí el nombre de Greg es normal que salga a la palestra porque lo he entrenado, pero es muy complicado que pueda venir. Y luego nos gustaría contar con gente de la cantera, pero sabiendo que no podemos adelantar esos procesos. Igual que digo que Juan y Pablo están preparados, a los que vienen por detrás tenemos que ayudarles a que estén preparados.

–¿De qué estructura hablamos?

–No está cerrado pero probablemente vayamos a una estructura de diez o de once jugadores, más gente del filial que nos complete.

–¿Cómo va a afrontar la situación de Sergio de la Fuente?

–Es un tema con varias vertientes. No soy objetivo porque lo conozco desde que era un niño. Es un icono de la ciudad y como tal hay que tratarle. No voy a descubrir su situación física actual, y lo primero es que se recupere. Por eso hacer cábalas ahora no tiene sentido hasta que no se recupere. No podemos contar o dejar de contar con alguien que ahora mismo no esté en disposición de jugar.

–No se va a guardar una ficha.

–Cuando esté recuperado, se tendrá esa conversación. Haremos una plantilla con 10 u 11 jugadores sin Sergio.