Políptico de Xisco Mensua en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Rodrigo Jiménez
Vidas breves

Construcción de la memoria

«Ahora que cabe en un móvil, nos da miedo que la IA demuestre que no éramos inteligentes, sino solo unos modestos contenedores de frases»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:13

Hace poco encontré un diccionario de la felicidad en una tienda de segunda mano, todo un reto para el que el autor necesitó más de ... mil páginas. Está editado en los años sesenta, cuando ser feliz empezó a ponerse de moda. Cada entrada del diccionario se corresponde con una palabra que tiene algo que ver con sentirse bien, y lo cierto es que casi todo tiene que ver con la felicidad, o con la infelicidad, que son complementarias; ya decía Rochefoucauld que conocer las cosas que le hacen a uno desgraciado es ya una especie de felicidad. «Abandono» es una de las primeras entradas, y es razonable: cuántas veces hay que renunciar a ambiciones para andar más ligero. De las últimas, sorprende «vuelta», para lo que recurre a Machado, que escribía que nadie en su sano juicio puede estar de vuelta de nada: «ya es mucho ir, volver ¡nadie ha vuelto!».

