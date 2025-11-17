El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Actuación del Nuevo Mester de Juglaría el pasado 29 de junio en Segovia. Óscar Costa
Vidas breves

Adiós, majo

«Nos ha dejado Luis Martín, miembro fundador del Mester. Creador del festival Folk Segovia cuando la música de raíz parecía algo caduco, sabía buscar la belleza más allá de los caladeros comunes»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:24

Leo que van a poner una nueva bandera de grandes dimensiones en una glorieta en Segovia. De un tiempo a esta parte ─de un procés ... a esta parte─ las instituciones parece que quieren remarcar el país en el que estamos. También en sitios significados de las ciudades y hasta de algunos pueblos ponen su nombre con grandes letras corpóreas. «Usted está en Valladolid», «Usted es español», parece que nos recuerdan. En Segovia siempre ha habido una bandera de España en la torre del homenaje del Alcázar, y ahí es oportuna, porque los turistas lo mismo creen que están en Portugal o en Andorra, a la velocidad que van.

