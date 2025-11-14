El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Martín (en el centro) junto a sus compañeros, el día en que recibieron el título de Hijos Predilectos de Segovia. Antonio Tanarro

Muere Luis Martín, histórico del Mester

«Que descanse en paz nuestro Luis, desde ahora y para siempre inolvidable»

Los integrantes del Mester lloran la muerte de su querido compañero

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

No han tardado en reaccionar públicamente los compañeros de Luis Martín Díez en el Nuevo Mester de Juglaría. «Con tremendo dolor comunicamos que hoy, 14 ... de noviembre de 2025, ha fallecido nuestro querido compañero Luis Martín Díez, miembro fundador del grupo desde aquel lejano año de 1969. Es imposible resumir en unas líneas la sensación que sentimos, y, desde luego, nunca podremos olvidarle. Que descanse en paz nuestro Luis, desde ahora y para siempre inolvidable», escriben en el perfil que el grupo tiene alojado en las redes sociales.

