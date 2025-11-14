No han tardado en reaccionar públicamente los compañeros de Luis Martín Díez en el Nuevo Mester de Juglaría. «Con tremendo dolor comunicamos que hoy, 14 ... de noviembre de 2025, ha fallecido nuestro querido compañero Luis Martín Díez, miembro fundador del grupo desde aquel lejano año de 1969. Es imposible resumir en unas líneas la sensación que sentimos, y, desde luego, nunca podremos olvidarle. Que descanse en paz nuestro Luis, desde ahora y para siempre inolvidable», escriben en el perfil que el grupo tiene alojado en las redes sociales.

Igualmente emotivas son las palabras de Folk Segovia, el festival que Martín dirigió durante más de treinta años. «Qué difícil va a ser continuar. Será una sensación muy extraña cuando este verano vuelva Folk Segovia y no estés presente, viendo los conciertos, paseándote por La Alhóndiga, dándonos consejos o disfrutando en una terraza mientras suenan los grupos de pasacalles». Y concluye: «A pesar de la inevitable tristeza que hoy nos aborda, siempre te vamos a recordar con una sonrisa. Cada vez que nos juntemos para cantar y bailar, cada vez que suene 'La chica segoviana' o la 'Jota del Mester', tú estarás con nosotros».

«Luis Martín forma ya, junto a sus compañeros del Nuevo Mester de Juglaría, parte indeleble de la historia y el alma de Segovia», añade el Ayuntamiento de Segovia, que en 2019 reconoció al grupo como «alma y memoria sentimental de Segovia y Castilla» y nombró hijos predilectos a sus miembros y a Llanos Monreal hija adoptiva, por ser natural de Albacete.