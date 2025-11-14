El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Martín, en un concierto en Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría

Investigador incansable, creador, director del festival Folk Segovia durante años y embajador apasionado de las raíces culturales de Castilla, era uno de los fundadores del grupo

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

Segovia entera llora la muerte de Luis Martín, figura imprescindible y carismático integrante del grupo segoviano Nuevo Mester de Juglaría, que contribuyó a fundar. Luis ... Martín fue mucho más que un músico: investigador incansable, creador, director del festival Folk Segovia durante años y, sobre todo, un embajador apasionado de las raíces culturales de Castilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  7. 7 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  8. 8

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  9. 9

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  10. 10 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría

Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría