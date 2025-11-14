Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría

Segovia entera llora la muerte de Luis Martín, figura imprescindible y carismático integrante del grupo segoviano Nuevo Mester de Juglaría, que contribuyó a fundar. Luis ... Martín fue mucho más que un músico: investigador incansable, creador, director del festival Folk Segovia durante años y, sobre todo, un embajador apasionado de las raíces culturales de Castilla.

Martín llevaba el folclore, las tradiciones y la música en las venas, y dedicó su vida a preservar y difundir el patrimonio sonoro de la tierra que lo vio nacer. Hijo Predilecto de Segovia junto al resto de sus compañeros del Mester, consiguió llevar el nombre de la ciudad y la provincia a todos los rincones de España, convirtiendo las canciones populares en un puente de unión, memoria y orgullo colectivo. Quienes lo conocieron recuerdan que las melodías lo acompañaban allá donde iba: en cada encuentro, en cada reunión, en cada abrazo.

La historia del Nuevo Mester de Juglaría no puede entenderse sin Luis Martín. Tosdo comenzó un 16 de noviembre de 1969, cuando el grupo, por aquel entonces llamado Clan 5, participó en un Festival de Nuevos Valores de la música folk celebrado en Madrid. El Clan 5 estaba formado en ese momento por Luis Martín, Rafael San Frutos, Fernando Ortiz, Marián Nieto y Milagros Olmos, y ganó el festival gracias a la canción del 'Romance del Conde Lara'. La primera actuación en la radio del grupo llegó de la mano de Juan Pedro Aguilar, en el programa 'Hombres dos mil' de la COPE. Aguilar se mostraba reticente a llamar Clan 5 al grupo, y hablando con el propio Luis, dijo que lo que el Clan 5 hacía se parecía a un nuevo mester de juglaría. A partir de ese momento, el Clan 5 pasó a llamarse Nuevo Mester de Juglaría, nombre con el triunfó en plazas y salas de toda España, porque en poco tiempo, el Mester se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. El 6 de diciembre de 1978, a la espera del recuento de votos del referéndum sobre la Constitución, la música del Mester sonó junto a la del grupo onubense Jarcha en un programa especial que duró casi toda la noche.

También fue Luis alma y motor del festival Folk Segovia, que dirigió durante más de treinta años. Su trabajo y entusiasmo por el folclore y la tradición legó a los segovianos una joya cultural que es orgullo de la ciudad desde 1984. Martín consiguió traer a Segovia infinidad de grupos musicales y hacer de la música de raiz uno de los emblemas de la ciudad.​