Un hombre se acerca a una estantería con cartones de huevo en un supermercado. A. Mingueza
Vidas Breves

Tragicomedia del huevo

«El precio del huevo es un Dow Jones de barrio. Eran dos, luego tres, casi cuatro y dicen que llegarán a seis o siete euros por docena»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:16

Comenta

El huevo es a la alimentación como el ser humano al planeta, poca cosa, pero indispensable. Hablar del huevo da risa, y nosotros también damos ... risa unas veces, y otras ganas de llorar. El huevo y la vida son una tragicomedia en la que no sabes si hundirte en la miseria o irte a Bilbao, como decía aquel. El huevo es el Alfredo Landa de la nevera: corriente, pero de fiar. Hasta ahora. Porque parecía que no le iba a tocar, pero sí. Como en aquel vaticinio de desdicha, vinieron a por el papel higiénico, pero yo tenía en la despensa; vinieron a por el aceite de oliva, y me apañé con girasol; luego a por la ternera, y me pasé al pollo; vinieron a por el café y el chocolate y, bueno, tomaba demasiado. Ahora vienen a por el huevo y mordemos el polvo, porque es la proteína de resistencia, y encima con fecha de caducidad, también como nosotros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

