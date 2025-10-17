Xisco Mensua, el arte de vivir y crear en la inminente finitud

Dos artistas de distintas generaciones, dos maneras de afrontar el arte y dos comisariados, uno de carácter antológico, otro de nueva producción. Xisco Mensua y ... Miguel Marina son los nuevos invitados en el Patio Herreriano que inaugura 'Estudios, diarios y colecciones' del primero y 'Hasta aquí', del segundo.

Xisco Mensua (Barcelona 1960- Rocafort, 2025) preparó esta muestra aunque murió antes de poder ver las salas, el pasado enero. Álvaro de los Ángeles es el comisario de la antológica para la que se han seleccionado polípticos, obras formadas por varias piezas que el propio Mensua determinaba su disposición. Frágil desde niño, cuando recibió radioterapia y cuyos efectos pesaron en su salud posterior, la enfermedad, el tiempo y la muerte son temas recurrentes. «Lo tenía asimilado. Los trata de forma natural, a veces con humor negro, como el resto de su familia», explica De los Ángeles.

Interesado por la filosofía, la poesía, el cine y la música, «la cultura era lo que le construía como persona, su mundo alternativo al día a día». En esa dimensión, la perentoriedad de la vida se olvida ante la eternidad del 'legado'. «La idea de legado está muy presente en su obra, la cita, la apropiación tras tratarla estéticamente», aclara el comisario. Yes que entre dibujos, collages, fotografías y pinturas, hay palabras de Celan, Dickinson, Panero, Szymborska, Walser, Spinoza, y un largo etcétera.

«Le gustaba escribir, que la palabra le atravesara del cerebro a la mano. Decía Benjamin que no saber leer las imágenes sería el nuevo analfabetismo. Mensua convierte el texto en imágenes, lo fotografía, lo pinta, trata fotocopias sin importarle los bordes o el acabado, utiliza recortes de prensa».

Políptico de Mensua, su comsirario Álvaro de los Ángeles abajo. Cuadro de Miguel Marina.

Mensua clasifica sus polípticos en estudios, «campo de experimentación conceptual y técnica» en los que convergen los citados compañeros de viaje además de Bergman, Rosellini, Warburg. Los 'diarios' narran su vida, a menudo a través de dibujos y fotografías. Las 'colecciones', como el 'Álbum de Cronos' (2018), 'Carta de colores' (2017) o 'Manifiesto' (2022), proponen reflexiones estéticas sobre el tiempo, juegos pictóricos que apelan a la elección del espectador o plasmación material de su alimento intelectual en esa 'carta de colores'. Exposición para ver, leer y sorprenderse con un creador casi desconocido, pese a tener obra en colecciones nacionales, que stará abierta hasta el 18 de mayo.

Arañar el color

Por su parte, Miguel Marina (Madrid, 1989) recibió el encargo de Javier Hontoria, director del Patio Herreriano, y ha trabajado durante a dos años en 'Hasta aquí'. De la treintena de obras producidas, solo un tercio cuelgan en los altos muros de la Sala 8. «Es una serie de pinturas que mueven los intereses que he ido encontrando. Son comunes a toda la pintura porque trabajo con ideas básicas como luz, color, masa, caída, peso, gravedad, conceptos muy abiertos y dentro del lenguaje pictórico cada uno los maneja con unos registros distintos. Parto de estos intereses y en este grupo de pinturas hay un protagonismo de ciertas formas que aquí parecen delimitadas, perfiladas, y tienen una presencia distinta», explica el artista. «Todo lo que pinto desde el lenguaje abstracto, empieza en la imaginación, son formas de colores y manchas. Las formas son como anclajes a partir de los que desarrollar según va surgiendo a medida que pinto».

Al pequeño formato lo trata como «un cuaderno, un papel», en horizontal. «En el gran formato es un trabajo muy físico, un proceso que tiene que ver con lo ilusorio de la imagen que tengo en la cabeza y cómo pasa a segundo plano cuando aplico el color y hay una respuesta intuitiva. La superficie se convierte en un puzzle y trato de encajar haciendo y deshaciendo». Trabaja a dos manos, con la pintura en una y la lija en otra.

«Es un juego de tensiones, una pone y la otra quita. Elproceso es un diálogo, un tira y afloja que se va adaptando, es lo que ocurre cuando pintar sin saber qué pintarás». Su título de 'Hasta aquí (¿desde dónde.Hasta cuándo?)' tiene que ver con «cuándo cerrar un cuando, en relación con el tiempo y espacio». Estará abierta hasta el 8 de marzo.