Cartel de la 70 edición, visible en el exterior del Teatro Calderón. Carlos Espeso

Programación completa de la Seminci 2025

La 70 edición del Festival de Cine de Valladolid se celebra del 24 de octubre al 1 de noviembre

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:02

La Seminci (Semana Internacional de Cine) de Valladolid celebra este 2025 su 70 edición, entre los días 24 de octubre y 1 de noviembre. Serán 29 los largometrajes de la Sección Oficial. Las películas llegan a Valladolid desde lugares como Bélgica, Francia, China, o Alemania, entre otros.

Aquí puedes consultar, día por día, el programa completo on todas las películas que participan en cada una de las categorías del festival:

■ Programación del viernes, 24 de octubre.

■ Programación del sábado, 25 de octubre.

■ Programación del domingo, 26 de octubre.

■ Programación del lunes, 27 de octubre.

■ Programación del martes, 28 de octubre.

■ Programación del miércoles, 29 de octubre.

■ Programación del jueves, 30 de octubre.

■ Programación del viernes, 31 de octubre.

■ Programación del sábado, 1 de noviembre.

225 películas y 137 estrenos

En esta edición, según detalló el director del certamen, José Luis Cienfuegos, se proyectarán unas cuarenta películas menos que en anteriores ediciones. «La cuestión es qué tipo de películas se eligen y dónde las programamos», afirmó antes de explicar que «este año ha sido el del despegue definitivo de Punto de Encuentro», donde de las 23 películas seleccionadas «es la primera vez que once de ellas han conseguido distribución en España».

